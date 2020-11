La “ playlist” de Barak Obama

Chaque année, Barack Obama dévoile au moment des vacances d’été et des fêtes de Noël ses playlists pour partager avec ses soutiens ses écoutes des mois précédents. Cette année, l’ancien président des États Unis innove (un peu) en sortant une playlist pour célébrer la sortie d’ «Une terre promise», le premier tome de ses mémoires.



“La musique a toujours occupé une place importante dans ma vie - et ceci était particulièrement vrai au cours de ma présidence”, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. “En l’honneur de la sortie de mon livre, j’ai réalisé cette playlist réunissant quelques unes des chansons les plus mémorables de mon administration. J’espère que cela vous plaira.” La playlist en question propose sans surprise certains de ses artistes préférés, comme Beyoncé, Bruce Springsteen, Aretha Franklin ou encore John Coltrane. On notera également la présence de Michelle des Beatles, en hommage à son épouse Michelle Obama. Bob Dylan, Eminem, Frank Sinatra, Gloria Estefan, Fleetwood Mac ou encore Sade et Stevie Wonder complètent cette liste mêlant folk, rock, pop et rap.



Barack Obama raconte dans «Une terre promise» sa présidence et évoque les quatre années écoulées, évoquant combien le départ de Donald Trump ne suffira pas, à lui seul, à changer la donne. Il livre également dans cet ouvrage quelques impressions sur ses anciens homologues.