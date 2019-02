La phase retour du championnat débute avec un goût de l’inachevé

La 16e et première journée de la phase retour du championnat national de football Maroc Telecom pro 1 se déroulera en cette fin de semaine et connaîtra le report de quatre rencontres à cause des compétitions africaines.

Le premier match de la journée opposera le MAT à l’OCK ce samedi à partir de 15h au stade Saniet Rmel de Tétouan. Une confrontation entre deux équipes encore à la recherche de leur rythme de croisière. Les locaux tenteront de profiter de l’avantage du terrain et du public, mais ne doivent pas sous-estimer leur adversaire qui a changé de staff technique et compte s’accaparer les points de la partie pour retrouver la confiance perdue.

A 17h, le RCOZ reçoit l’Ittihad de Tanger au stade municipal de Oued Zem. Les hommes de l’entraîneur égyptien Tarek Mustapha partent favoris face à des Tangérois qui ne se déplaceront pas à Oued Zem pour faire de la figuration. Avec l’arrivée de Talib à la tête du staff technique, le club du Détroit semble retrouver son niveau et n’aura d’yeux que pour une victoire qui le propulsera en haut du classement.

A 19h, le FUS accueille le KACM au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan. Face à la lanterne rouge, les hommes de Regragui auront l’opportunité de se rapprocher du peloton de tête, même si la dernière défaite à domicile a semé le doute dans le camp rbati. En face, ne sachant plus à quel saint se vouer, les Marrakchis tenteront de l’emporter pour s’éloigner de la zone de turbulences.

Pour la journée de dimanche, une seule rencontre est au programme, celle qui opposera au stade El Abdi d’El Jadida le DHJ à l’AS FAR. Une belle affiche entre deux équipes qui connaissent une nette amélioration de leur niveau de jeu, surtout de la part des coéquipiers de Berahma qui ont montré des signes rassurants depuis l’arrivée du nouvel entraîneur.

Pour le reste, le WAC recevra l’OCS et le Hassania d’Agadir accueillera le Youssoufia de Berrechid jeudi prochain, alors que les rencontres devant opposer le MCO à la RSB et le CRA au RCA sont reportées à une date ultérieure.