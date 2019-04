La phase de groupes ne sera pas une promenade de santé pour le Onze national

Quand l'ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester City Yaya Touré a mis la main dans la coupe transparente pour sélectionner aléatoirement ses petites bulles jaunes du niveau 1, tous les Marocains se disaient que cette fois serait la bonne. Mais, les Lions de l’Atlas ont été versés dans l’un des groupes les plus "relevés et difficiles".

C’est dans un cadre naturel et somptueux, devant les célèbres Pyramides et le Sphinx de Gizeh, que s’est déroulée la cérémonie du tirage au sort de la 32è édition la Coupe d’Afrique des nations (CAN Egypte-2019). Responsables, entraîneurs, joueurs et légendes du ballon rond, étaient au rendez-vous.

Avant le début du tirage au sort, l'assistance se délectait de quelques morceaux de musique et de films documentaires résumant les parcours et les histoires de toutes les équipes participantes.

Le moment venu, la tension a monté d’un cran.

Côté marocain, Noureddine Naybet, Aziz Bouderbala et Hervé Renard suivaient, le regard fixe et attentif, les péripéties d’un tirage tant attendu. Pas de surprise. Côte d’Ivoire, Afrique du Sud et Namibie sont les prochains adversaires du Maroc dans le groupe D ! Un sourire d’ici et de là et les analyses commencent.

"Etre logé dans un groupe difficile est pour nous une source de motivation pour déployer tous les efforts et honorer le football marocain", a dit Renard avec le ton de celui qui connaît les secrets du football africain.

"Les adversaires sont, certes, forts, mais le Maroc dispose des atouts nécessaires pour signer une participation honorable lors de cette compétition", a-t-il ajouté.

Dernièrement, le Maroc a pris l’habitude de négocier les grands rendez-vous avec une forte mentalité. Mais surtout de battre des équipes qu’on surnommait autrefois "nos bêtes noires", telle que la Côté d’Ivoire.

Cependant, les Nationaux doivent rester concentrés pour parvenir à se défaire d’une équipe, dont les joueurs évoluent au sein des meilleurs championnats du monde.

L’Afrique du Sud: Deux éliminations lors des CAN 1998 (quart de finale) et 2013 (phase de poules). Lors de la prochaine édition, le Maroc semble bel et bien placé pour vaincre le signe indien.

Attention à la Namibie! Considérés comme le maillon faible de ce groupe D, les Brave Warriors peuvent créer la surprise et décrocher leur billet pour le prochain tour, à l’image du Cap-Vert en 2013.