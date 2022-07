La péninsule ibérique souffre d'une aridité sans précédent depuis plus d' un millénaire

Des zones d'Espagne et du Portugal n'ont jamais été aussi sèches depuis un millénaire, alors que l'anticyclone des Açores se transforme sous l'effet du changement climatique, selon une étude publiée lundi, qui met en garde contre de graves conséquences pour la culture de la vigne et des oliviers L'anticyclone des Açores, qui correspond à une région de l'atmosphère où la pression est plus élevée que dans les zones avoisinantes situées à une même altitude et qui se situe en général à proximité de l'archipel des Açores, joue un rôle important sur la météo et à plus long terme sur les tendances climatiques en Europe de l'Ouest. Dans cette étude parue dans la revue scientifique Nature Geoscience, les chercheurs montrent que ce système de hautes pressions atmosphériques "a changé radicalement au cours du siècle passé et que ces changements sont sans précédent dans le climat de l'Atlantique Nord au cours du dernier millénaire". Ils ont étudié les changements de pression atmosphérique dans cette zone au cours des 1.200 dernières années et constaté que l'anticyclone couvre une zone plus vaste depuis 200 ans environ, ce qui correspond peu ou prou à la Révolution industrielle. Durant l'été, l'anticyclone des Açores envoie un air chaud et sec vers le Portugal, l'Espagne, mais aussi d'autres pays de l'Ouest du continent comme la France. Pendant l'hiver, il peut toutefois être synonyme d'humidité et de pluies. Ces précipitations hivernales sont "vitales" pour la santé écologique et économique de la péninsule ibérique, notent les auteurs. L'anticyclone des Açores va encore se renforcer au XXIe siècle sous l'effet du changement climatique. Résultat, les pluies décroissent, en particulier depuis la deuxième moitié du XXe siècle et leur niveau devrait encore baisser de 10 à 20% d'ici la fin du siècle, faisant de l'agriculture dans la péninsule ibérique "une des plus vulnérables en Europe". Des études précédentes n'avaient pas réussi à déterminer la responsabilité du changement climatique causé parles activités humaines dans la modification du climat en Atlantique Nord. A présent, le lien est établi. Les vignerons regardent déjà comment s'adapter, alors que les régions adaptées à la culture de la vigne pourraient diminuer d'au moins un quart, voire quasiment disparaître d'ici 2050 dans la péninsule ibérique, tandis que la production d'olives dans le Sud de l'Espagne pourrait plonger de 30% d'ici 2100, selon des précédentes études.