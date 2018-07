La participation du WAC et du Raja au championnat arabe confirmée par la FRMF

Le championnat national de football, Botola Pro au titre de la saison sportive 2018-2019 débutera le 25 août prochain pour prendre fin le 15 mai 2019. Ces dates ont été officialisées à l’issue de la réunion du Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) tenue lundi au siège de la FRMF à Rabat, sachant qu’une semaine auparavant, la LNFP (Ligue nationale de football professionnel) avait proposé la date du 17 août comme celle du coup d’envoi de l’exercice.

En attendant l’élaboration du calendrier des matches, il a été décidé lors de cette réunion fédérale de fixer la trêve hivernale à dix jours, alors que la phase aller du championnat devrait en principe s’achever le 31 janvier 2018.

Pour ce qui est de l’épreuve de la Coupe du Trône, les membres fédéraux ont jugé bon de revoir la copie des éliminatoires en troquant la formule des rencontres aller et retour contre un match à élimination directe. Ce qui devrait alléger le calendrier et permettre d’entrevoir la programmation d’autres échéances du moment que l’exercice 2018-2019 s’annonce bien chargé avec la suite des éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu entre le 7 et le 30 juin prochain au Cameroun, en plus de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, épreuves dont les deux éditions se joueront en une seule saison, sans omettre le tournoi de l’Union arabe de football auquel prendront part le Wydad et le Raja. La participation des deux clubs casablancais à cette manifestation régionale copieusement dotée en millions de dollars a été confirmée à l’issue des travaux de la réunion du bureau fédéral.

Cette réunion a été également l’occasion de rappeler à l’ordre les clubs de la Botola Pro dans ses deux divisions « de tenir leurs assemblées générales avant le 15 août 2018 en privant les clubs ne respectant pas ce délai de la subvention annuelle » ; de même que « d’appeler les clubs à se mettre en conformité avec les dispositions de la loi 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports avec la nécessité de basculer en société sportive », rapporte le communiqué fédéral relayé par le site officiel de la FRMF.

Toujours au sujet des assemblées, la FRMF tiendra son AGO le 15 septembre prochain. Aussi, il est prévu dans les prochains jours une réunion entre la FRMF et la Direction technique nationale et à ce niveau, cela promet d’être chaud suite aux modestes résultats enregistrés par les équipes nationales des différentes catégories.

A propos des sélections, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, n’a pas manqué lors de cette réunion de saluer la prestation du Onze national au Mondial russe. Il a annoncé également que la Confédération africaine de football (CAF) organisera les 22 et 23 courant à Rabat une rencontre d'évaluation de la participation des sélections africaines en Coupe du monde avec la participation d'experts et d’entraîneurs des cinq représentants du continent, indique le communiqué fédéral.