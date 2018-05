La part de marché d'Amazon s'effrite

Le géant Amazon règne toujours sur le marché mondial des enceintes connectées activées par assistant virtuel intelligent mais d'autres, comme Google, rognent de plus en plus sur son terrain, selon un cabinet d'études spécialisé.

Selon Strategy Analytics, Amazon a vendu au premier trimestre 4 millions de ses enceintes connectées Echo, activées par Alexa, soit une part de marché de 43,6%.

Si Amazon, précurseur sur ce marché dès 2014, a vendu deux fois plus d'Echo début 2018 qu'à la même période de l'an dernier, sa part de marché a en revanche reculé compte tenu des progrès de ses concurrents, à commencer par Google.

Selon cette étude, Google a vendu environ 2,4 millions de ses Home lors des trois premiers mois de l'année, soit sept fois plus que l'an dernier, offrant désormais à Google 26,5% du marché mondial.

Les petits nouveaux connaissent une montée en puissance rapide, comme l'américain Apple dont le Homepod est sorti seulement en février, ou les chinois Alibaba et Xiaomi, sur leur marché national.

En tout, estime Strategy Analytics, 9,2 millions d'enceintes connectées ont été vendues sur la période, soit une envolée de 278% sur un an.

Le cabinet, qui fait ses propres estimations en l'absence de chiffres officiels provenant des entreprises, évalue la part de marché d'Amazon et de Google à 70% à eux deux, contre 94% l'an dernier.

"Cela s'explique en partie par la forte progression du marché chinois des enceintes connectées, pays dont sont absents Amazon et Google", estime David Watkins, directeur du cabinet, cité dans l'étude.

"Alibaba et Xiaomi mènent le jeu en Chine et leur puissance sur leur marché national suffit à les faire entrer dans le +top 5+ mondial", poursuit+il.

Selon l'étude, Alibaba était troisième avec 7,6% de part de marché, suivi par Apple (6%) et Xiaomi à 2,4%.