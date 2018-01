La nouvelle liste de Sellami

Le stage de préparation de l’équipe nationale des joueurs locaux, pour disputer le prochain CHAN-2018 (13 janvier-4 février), a démarré lundi, a annoncé dimanche soir la Fédération Royale marocaine de football. A cet effet, l’entraîneur du Onze national, Jamal Sellami, avait convoqué 26 éléments pour prendre part à ce rassemblement, à l’issue duquel sera désignée la liste définitive des 23 joueurs qui disputeront la phase finale.

La cinquième édition du CHAN aura lieu du 13 janvier au 4 février à Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir.



Voici la liste des joueurs convoqués:

1. Anas Zniti (Raja).

2. Abdelaali Mhamadi (RSB).

3. Naief Akred (FUS).

4. Ahmed Reda Tagnaouti (IRT).

5. Hamza Semmoumi (FUS).

6. Badr Boulehroud (FUS).

7. Zakaria Hachimi (WAC).

8. Mohamed Nahiri (WAC).

9. Walid Karty (WAC).

10. Salahedinne Saydi (WAC)

11. Achraf Bencherki (WAC).

12. Ismael Haddad (WAC).

13. Yahya Jabrane (HUSA).

14. Badii Ouk (HUSA).

15. Badr Kachani (HUSA).

16. Abdelilah Hafidi (Raja).

17. Jaouad Yamick (Raja).

18. Badr Bannoun (Raja).

19. Abdeljalil Jbira (Raja).

20. Zakaria Hadraf (Raja).

21. Ayoub Kaabi (RSB).

22. Ahmed Hamoudane (IRT).

23. Mehdi Berahma (AS FAR).

24. Marouane Hadhoudi (DHJ).

25. Ayoub Nanah (DHJ).

26. Hamid Ahadad (DHJ).