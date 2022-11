La modernisation de l'action consulaire au centre d'une rencontre à Barcelone

Le consulat général du Maroc à Barcelone a organisé, dimanche, une rencontre de communication et d’échange avec des représentants du tissu associatif et de la communauté marocaine établie à Barcelone, à l’occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la glorieuse Marche Verte.



Cette rencontre, qui a réuni des responsables et présidents d’associations de la société civile marocaine et des représentants de la communauté juive marocaine en Catalogne, a permis, entre autres, d’’’écouter les préoccupations et les attentes des Marocains relevant de la circonscription consulaire de Barcelone et de débattre des mesures prises pour moderniser l’action consulaire’’, indique un communiqué du consulat général du Maroc de la ville catalane.



A cette occasion, le consul général, Charif Cherkaoui, a souligné que la commémoration de la Marche Verte constitue une occasion importante pour réaffirmer les constantes du Royaume et la mobilisation pour la défense de son intégrité territoriale.

Dans ce sens, M. Cherkaoui a rappelé les succès diplomatiques acquis par le Maroc dans les forums internationaux et l’adhésion de puissances mondiales à la position juste du Maroc sur son Sahara, se félicitant, à cet égard, de l’ouverture d’une trentaine de représentations consulaires internationales dans les provinces du Sud du Royaume.



Par ailleurs, le consul général du Maroc à Barcelone a mis l’accent sur les acquis importants enregistrés dans le domaine de la modernisation de l’action consulaire, appelant les membres de la communauté à s’inscrire dans cette nouvelle dynamique, notamment suite au lancement des rendez-vous en ligne pour les prestations consulaires.



Lors de cette rencontre, les membres de la communauté marocaine établie à Barcelone ont réitéré leur mobilisation et attachement à la défense de la première cause nationale et se sont engagés à défendre la marocanité du Sahara et la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie et à déjouer les manœuvres ourdies par les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc.