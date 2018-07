La lune de miel mouvementée de Hugh Grant

Invité dans l'émission de Seth Meyers il y a quelques jours, Hugh Grant, qui a épousé au mois de mai la productrice Anna Eberstein, a révélé que leur lune de miel avait failli tourner au drame. "J'ai eu une dispute terrible avec un chauffeur de taxi parisien l'autre jour", a-t-il expliqué. "Je dois dire que ça m'arrive souvent, ils ne sont pas très gentils."

La star de "Love Actually" n'avait pas d'argent liquide pour payer le chauffeur. Il lui a donc demandé de l'emmener à un distributeur. "Mais la machine ne marchait pas, alors j'ai paniqué. J'ai dit au chauffeur que je ne voulais pas payer... Et c'est là qu'il a kidnappé ma femme! Il est parti avec elle en voiture. Ça a un peu cassé l'ambiance de notre lune de miel..."

La femme de Hugh Grant et mère de ses trois enfants a heureusement pu sortir du véhicule, mais elle était "déçue" que son mari n'ait pas poursuivi la voiture. "Le taxi roulait à 80 km/h, à quoi bon?", a plaisanté l'acteur.