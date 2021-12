La liste prédéfinitive de Halilhodzic: Ezzalzouli “in ” , Ziyech et Nousseir toujours “ out “

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a communiqué jeudi, lors d’une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maamora, la liste prédéfinitive des joueurs en partance pour la CAN camerounaise qui débutera le 9 janvier prochain.



Dans cette liste, l’on relève l’absence qui se poursuit de Hakim Ziyech et de Nousseir Mezraoui. En revanche, Halilhodzic a fait appel au sociétaire du FC.Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli.



Pour ce qui est des autres joueurs convoqués, les capés seront tous de la partie lors de cette Coupe d’Afrique des Nations où le Maroc évoluera au groupe C aux côtés du Ghana, des Comores et du Gabon.



Par ailleurs, la sélection marocaine de football s'est maintenue au deuxième rang africain dans le dernier classement de la FIFA au titre de l’année 2021, paru jeudi.



Les Lions de l’Atlas ont également conservé leur 28e position au classement mondial dominé par la Belgique tandis que le Sénégal, restant dans sa même position, est logé à la 20ème place à l'échelle mondiale et demeure leader au plan africain.



Le Maroc tout en restant deuxième à l’échelle continentale a gagné 4,43 points, passant à 1530 points par rapport au dernier classement du novembre dernier.



Liste des joueurs convoqués :



Gardiens de but : Yassine Bono (FC Séville-Esp), Munir El Mhamdi (Hatay Sport-Tur), Anas Zniti (Raja Casablanca)



Défenseurs : Achraf Hakimi (PSG-Fra), Soufiane El Akouch (Nimes-Fra), Soufiane El Kerouani (NEC Nijmegen-PB), Adam Massina (Watford-Ang), Soufiane Chakhla (Oud-Heverlee Leuven-Bel), Roman Saïs (Wolverhampton-Ang), Naif Agred (Rennes-Fra) et Samy Mmaee (Ferencvarosi-Hon).



Milieux de terrain : Aymane Berkouk (Entracht Frankfort-All), Soufiane Amrabet (Fiorentina-Ita), Fayçal Fajr (Sivas Sport-Tur), Amrane Louza (Watford-Ang), Salim Amellah (Standard de Liège-Bel), Ilyas Achaiir (Queens Park Rangers-Ang) et Azeddine Ounahi (Angers-Fra).



Attaquants : Munir El Haddadi (FC Séville-Esp), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar-PB), Soufiane Boufal (Angers-Fra), Rayane Mmaee (Ferencvarosi-Hon), Youssef En Nseyri (FC Séville-Esp), Ayoub El Kaabi (Hatay Sport-Tur) et Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone).