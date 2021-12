La liste du Onze national attendue pour aujourd’hui

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic tiendra, ce jeudi, une conférence de presse pour l'annonce de la liste finale des joueurs convoqués pour prendre part à la phase finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Cette conférence de presse sera retransmise en direct depuis le Complexe Mohammed VI, sur le site frmf.ma, sur la chaîne YouTube de la FRMF ainsi qu’à travers la page Facebook de la FRMF et le réseau social Twitter à partir de 11h00, indique la Fédération Royale marocaine de football. Le tirage au sort de la CAN 2021 a placé le Maroc dans le groupe C qui comprend le Gabon, le Ghana et les Iles Comores. Les hommes de Halilhodzic feront leur entrée en lice dans cette compétition, le 10 janvier à 18h00 GMT+1 à Yaoundé, face au Ghana. Par ailleurs, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a confirmé mardi que la Coupe d'Afrique des nations, prévue du 9 janvier au 6 février, se tiendrait bien à la date prévue au Cameroun, malgré des rumeurs sur un possible report ou une annulation de la compétition en raison de la pandémie de Covid-19. "Le 9 janvier, je viendrai voir (le match d'ouverture) entre le Cameroun et le Burkina Faso", a déclaré mardi à Yaoundé à la presse, Patrice Motsepe, après une rencontre avec le chef de l'Etat camerounais Paul Biya Le président de la CAF était arrivé lundi à Yaoundé en compagnie du premier vice-président de cette instance, Augustin Senghor, et de son secrétaire général, Véron Mosengo-Omba. ’’Si nous ne croyons pas en nous, personne ne le fera à notre place. Je suis fier du travail accompli ici. Et cette CAN sera une réussite’’, avait déclaré lundi le président de la CAF en présence du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o. L’Association européenne de football et la Premier League ont menacé de ne pas libérer les joueurs africains évoluant dans les clubs européens en raison de la pandémie de Covid-19.