La liste des 26 de Sektioui

L’entraîneur de la sélection olympique, Tarik Sektioui, a convoqué 26 joueurs, en prévision du match amical contre la Belgique, prévu le 4 juin au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat (20h00), dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques Paris-2024.



La sélection nationale défiera en phase de groupes du tournoi olympique, l’Argentine, l’Ukraine et l’Irak.

Voici la liste des joueurs convoqués:



-- Gardiens de but: Alaa Bellaarouch (RC Strasbourg/France), Walid Hasbi (RC Strasbourg/France), Rachid Ghanimi (FUS Rabat), Mohamed Reda Asmama (Union Touarga).



-- Défenseurs: Omar El Hilali (RCD Espanyol/Espagne), Zakaria Elouahdi (KRC Genk/Belgique), Mohamed Jaouab (Amiens SC/France), Mehdi Boukamir (R Charleroi SC/Belgique), Ayman Elwafi (FC Lugano/Suisse), Adil Tahif (RS Berkane), Ayoub Amraoui (Amiens SC/France), Adam Aznou (Bayern Munich/Allemagne), Akram Nakach (Union Touarga), Haytam Manaout (Union Touarga.



-- Milieux de terrain : Benjamin Bouchouari (AS Saint-Etienne/France), Yassine Kechta (Le Havre AC/France), Mohamed Nassoh (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Amine Souane (Mouloudia d’Oujda).



-- Attaquants: Montassir Lahtimi (Wydad Casablanca), Salim Eljebari (Atletico de Madrid/Espagne), Amine Elouazzani (EA Guingamp/France), Yanis Begraoui (Pau FC/France), El Mehdi Maouhoub (Raja de Casablanca), Tawfik Bentayeb (Union Touarga), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Ibrahim Salah (Stade rennais FC/France).