La liste de la RD Congo dévoilée

Le sélectionneur de la RD Congo, Hector Cuper, a dévoilé samedi une liste de 28 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Maroc en barrages de la Coupe du monde 2022. Cette liste est marquée par le retour de Cédric Bakambu, laissé à la disposition de l’OM lors du rassemblement de janvier, mais aussi de Yoane Wissa (Brentford), plus appelé depuis octobre 2020 en raison de problèmes administratifs, et de Meschack Elia. L’ailier des Young Boys de Berne était banni de la sélection depuis la CAN 2019 suite à sa «fuite» du TP Mazembe qui avait conduit la Fédération à le suspendre. Pas encore appelé dans ces éliminatoires, le milieu offensif Paul-José Mpoku complète la liste des revenants.

Fraîchement qualifié, l’ex-international Espoirs belge Théo Bongonda sera lui aussi de la partie, tout comme les cadres Dieumerci Mbokani, Chancel Mbemba, Gaël Kakuta, Marcel Tisserand, Yannick Bolasie et Neeskens Kebano.

Voici, par ailleurs, la liste complète:

Gardiens de but : Joel Kiassumbua, Leonel Mpasi Nzau et Hérvé Lomboto.

Défenseurs: Christian Luyindama, Marcel Tisserand, Chancel Mbemba, Dieumerci Mkoko, Arthur Masuaku, Goldy Ngonda, Chris Mavinga et Jordan Ikoko.

Milieux de terrain :Samuel Bastien, Bobe Bokadi Merveille, Edo Kayambe, Samuel Moutoussamy, Gaël Kakuta, Neeskens Kebano, Paul-José Mpauku, Chadrak Akulu et Pelly Mponzu.

Attaquants : Ben Malongo, Dieumerci Mbokani, Cedric Bakumbu, Théo Bongonda, Yoané Wissa, Yannick Bolaise et Elia Meschack.