La liste de Halilhodzic

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a dévoilé, jeudi lors d’une conférence de presse tenue au Centre national de football Mohammed VI à Maamoura, la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre la sélection de Centrafrique, comptant pour les 3e et 4 journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021 (CAN). Une liste marquée par le retour de Fayçal Fajr et d’Adel Taarabt, ainsi que la convocation de deux joueurs du championnat national, à savoir le gardien de but de l’IRT, Hicham El Mejhed, et l’attaquant du Raja Soufiane Rahimi.



A noter que lors de cette conférence de presse, Vahid Halilhodzic a expliqué ses choix quant à chaque joueur, indiquant que pour le cas de Munir El Haddadi, les prochaines heures devront révéler si le sociétaire du FC Séville recevra l’aval de la Commission des statuts des joueurs de la FIFA de pouvoir changer de représentation nationale.



Pour le compte de la troisième et la quatrième journées du groupe E, l’EN affrontera, comme précité, en deux temps son homologue centrafricaine, le 13 novembre à Rabat et le 17 du même mois en déplacement. Pour rappel, le Maroc partage la pole position de ce groupe avec la Mauritanie (4 pts), devant les sélections de Centrafrique et du Burundi, sachant que les deux premiers se qualifieront pour la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.