La liste de Halilhodzic dévoilée: Ziyech brille par son absence

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a annoncé, mercredi lors d’une conférence de presse auComplexe MohammedVI de football à Maamora, la liste desjoueurs du Onze national devant entrer en stage de concentration la fin de ce mois-ci. Comme prévu, cette liste n’a pas compté les noms de Hakim Ziyech et Abderrezak Hamdallah. En revanche, l’on note le retour de Noussair Mazraoui etAmine Harit, en plus de SoufianeRahimi qui avait manqué le dernier match des éliminatoires du Mondial contre le Qatar. Pour rappel, l’EN disputera un match amical le 1erjuin contre la sélection américaine,rencontre prévue à 19H30 (heure locale) au TQL Stadium, à Cincinnati ville de l’Etat de l’Ohio dans le Midwest américain. Après ce match test, le Onze national entamera les éliminatoires de la CAN 2023, le 9 juin en accueillant pour le compte de la 1ère journée l’Afrique du Sud. Le second est programmé quatre jours plustard, le 13 dudit mois, contre le Libéria qui, faute de stade homologué à Monrovia, a opté pourle complexe Mohammed V à Casablanca. Voici par ailleursla liste desjoueurs convoqués: Gardiens de but :Yassine Bounou (FC SévilleEsp), Munir El Kajoui (Hatay Sport-Tur) et Anas Zniti (Raja Casablanca) Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris-Saint Germain-Fr), Nousseir Mezraoui (Bayern Munich-All), Adam Massina (Watford-Ang), SoufianeChakla (OH Leuven-Bel), Ghanem Saiss (Wolverhampton-Ang), Naif Agred (Rennes-Fr), Sami Maee (FerencvarosHon), Jawad El Yamiq (Valadolid-Esp) et Yahya Attiayat Allah (Wydad Casablanca). Milieux : Soufiane Amrabet (Fiorentine-Ita), Faycal Fajr (Siva Sport-Tur), Aymane Barkok (Entracht Francfort-All),IliasEcchair(Queens ParkRangers-Ang), Azzedine Ounahi (Angers-Fr), Selim Amallah (Standard de Liège-Bel) et Adel Taarabet (Benfica-Por). Attaquants : Amine Harit (Olympique Marseille-Fr), Munir El Hasddadi et Youssef Ennesyri (Séville-Esp), SoufianeRahimi(AlAïn-EAU),Zakaria Abou Khlal (AZ.Alkmar-PB), Ayoub El Kaabi (Hatay Sport-Tur) et Tarik Tissoudali (Gent-Bel)