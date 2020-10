La liste de Halilhodzic. Première cape de Munir El Haddadi

Le sélectionneur national, VahidHalilhodzic, a annoncé hier lors d’une conférence de presse la liste des joueurs retenus pour les deux matches amicaux contre le Sénégal et la RD. Congo.



Halilhodzic a fait savoir qu’ils’est basé sur le critère de la performance pour ce qui est du choix des joueurs, rappelant que ce stage d’octobre serait le seul dont disposerait le staff technique de l’EN avant la reprise des échéances officielles, à savoir les éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022.



A noter que le Onze national affrontera le Sénégal le 9 octobre et la RDC le 13 dudit mois. Ces deux matches, qui auront lieu à huis clos,sont prévus au Complexe Moulay Abdellah de Rabat et leur coup d’envoi sera donné à partir de 19 heures.



Voici, par ailleurs, la liste des 26 joueurs convoqués :



Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Hataysport-Tur) et Yassine Bounou (FC Séville-Esp)



Défenseurs :Nousseir Mazroui (Ajax Amsterdam-P.B), Issam Chebbak (Matalyaspor-Tur), Hamza Mendyl (Schalke 04-All), Nabil Dirar (Fenerbahce-Tur), Soufiane Chakala (Villareal-Esp), Samy Mmaee (K.Saint Trond VV-Bel), Ghanem Saïss (WolverhamptonAng), Zouheir Feddal (Sporting Lisbonne-Por) et Nayef Aguered (Rennes-Fr).



Milieux de terrain : Nassim Boujellab (Schalke 04-All), Sofiane Amrabat (ACF Fiorentina-Ita), Driss Saddiki (Willem II-P.B), Omar El Kadouri (Paok Salonik-Gre),AymenBarkok (Eintracht FrancfortAll),HakimZiyech (Chelsea-Ang),OussamaTana (VitesseArnhemP.B) et Selim Amallah (Standard de Liège-Bel).



Attaquants: Moha Rharsala (SK Slovan Bratislava-SK), Youssef ElArabi(Olympiacos-Gre),Youssef En-Nesyri(FCSéville-Esp),Zakaria Labiad (Ajax Amsterdam-P.B), Achraf Bencharki (ZamalekEgy), Munir El Haddadi (FC Séville-Esp), Achraf Hakimi (Inter Milan-Ita).