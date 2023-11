La liste de Chiba

Le sélectionneur de l’équipe nationale U17 de football, Said Chiba, a dévoilé la liste finale des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde de la catégorie, prévue du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie.



La délégation de l’équipe nationale U17 est arrivée mercredi en Indonésie en prévision de sa participation à la Coupe du monde, où elle évoluera dans le Groupe A aux côtés du pays hôte, l’Indonésie, le Panama et l’Equateur.



Ci-après la liste des 21 joueurs retenus : Hamza Jlid, Taha Benrhozil, Mohamed Ezzarhouni,

Hamid Ait Boudlal, Smail Bakhty, Saifdine Chlaghmo, Yasser El Aissati, Naoufel El Hannachi, Hamza Koutoune, Fouad Zahouani, El Mehdi Akoumi, Adam Boufandar, Ayoub Chaikhoun, Mohamed Katiba, Imran Nazih, Abdel Hamid Maali, Anas Alaoui, Nassim Azaouzi, Ayman Ennair, Mohammed Hamony et Zakaria Ouazane.