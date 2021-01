La justice suisse classe une deuxième enquête contre Blatter

Le parquet suisse a classé l'une des enquêtes visant depuis 2015 l'ancien président de la Fifa Sepp Blatter, déjà blanchi en mai 2020 dans un autre volet et actuellement hospitalisé, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. L'ex-N.1 du football mondial était soupçonné d'avoir lésé l'instance basée à Zurich en lui faisant acquitter la facture de 365.000 dollars d'un vol en jet privé effectué en 2007 par le Trinidadien Jack Warner, banni depuis pour corruption et inculpé parla justice américaine. Le procureur Thomas Hildbrand, qui conduit une procédure pour "gestion déloyale" portant sur plusieurs faits distincts, "a classé" ce volet "en janvier", a indiqué à l'AFP le parquet fédéral, confirmant une information du quotidien Le Monde.



Le Ministère public de la confédération (MPC) n'a pas indiqué les motifs de ce classement, qui suit celui en mai 2020 d'une affaire de droits télévisés attribués par la Fifa en 2005 à l'Union caribéenne de football, à l'époque dirigée par M. Warner. "Un recours a été déposé contre cette ordonnance de classement et il appartient désormais à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de se prononcer à ce sujet", précise le MPC. Trois enquêtes subsistent contre l'ancien président de la Fifa, emporté en 2015 par les scandales de corruption: d'abord le paiement controversé de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros) à Michel Platini -- alors président de l'UEFA--en 2011, validé par Blatter sans contrat écrit, et qui vaut aux deux hommes d'être poursuivis pour "gestion déloyale", "escroquerie" et "abus de confiance". Depuis mai dernier, la justice suisse s'intéresse également à un prêt d'un million de dollars (823.000 euros) consenti en 2010 par la Fifa à la Fédération de football de Trinitéet-Tobago, alors présidée par Jack Warner.



Enfin, l'instance désormais dirigée parl'Italo-SuisseGianniInfantino a déposé plainte en décembre dernier contre son ancien patron pour "mauvaise gestion criminelle", en raison du pharaonique projet du musée du football àZurich, qui a entraîné selon l'instance une facture de 500 millions de francs suisses (462 millions d'euros). Hospitalisé depuis décembre, l'ancien dirigeant de 84 ans "n'est pas encore au courant de cette plainte à propos du musée, et tant mieux. Il s'énerverait inutilement", explique sa fille Corinne dans une interview au groupe de médias suisses CH-Media. Testé positif au Covid-19 en novembre, Sepp Blatter a "surmonté le virus sans symptôme de gravité", mais cette maladie "insidieuse" a pu le fragiliser lorsqu'il a été admis juste avant Noël pour une opération cardiaque "de routine", précise-t-elle. "Il a été placé pendant plus d'une semaine dans un coma artificiel", poursuit Corinne Blatter, mais "a pu quitter l'unité de soins intensifs cette semaine" et "fait des progrès tous les jours - petits, mais constants". Evoquant les multiples investigations visant son père, elle a jugé "impossible qu'une telle situation ne laisse pas de traces", soupçonnant Gianni Infantino de vouloir "détourner l'attention de ses propres méfaits" en attaquant son prédécesseur.



En quarante ans à la Fifa, dont 17 ans de présidence, Sepp Blatter a "transformé une petite association dans le rouge, avec sept employés, en entreprise très rentable (...) Je ne demande pas de monument à la mémoire de mon père, mais il mériterait que ses réalisations soient reconnues", a plaidé Corinne Blatter.