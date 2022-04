La junte d'Alger dans son vain espoir de déstabiliser le Maroc

Un milliard 300 millions de dollars, c’est le montant des transferts annuels effectués par le gouvernement algérien au profit du Polisario. Le journal espagnol El Confidencial qui a rapporté l’information explique que ce montant, prélevé sur le budget du gouvernement algérien, n’est pas destiné au financement des besoins des séquestrés des camps de Tindouf, mais va plutôt dans les poches des pantins du Polisario pour les aider à acheter la reconnaissance de la prétendue rasd par d’autres pays, en vue de nuire au Maroc et à ses intérêts. En privant leurs compatriotes de ces fonds attribués aux dirigeants du Polisario, dans le but de nuire au Maroc, Changriha et ses pairs expriment la haine qu’ils vouent au Maroc et leur détermination à le combattre, vaille que vaille et par tous les moyens, à travers la milice qu’ils ont créée et qu’ils continuent d’entretenir depuis près d’un demi-siècle pour tenter de déstabiliser le Maroc et ses institutions.