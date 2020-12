La jolie passe de trois de l’IRT

La troisième journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, dont les débats ont eu lieu en fin de semaine, a profité pleinement à l’IRT auteur d’une jolie passe de trois. Le club tangérois est parvenu à conserver son élan victorieux au terme d’une manche marquée particulièrement par le nombre de cartons rouges distribués ayant atteint le nombre de six. L’Ittihad de Tanger est en droit donc de se targuer de sa parfaite opération, suite à sa victoire dimanche en déplacement aux dépens du FUS sur le court score de 1 à 0, but de Tarik Astati à la demi-heure de jeu sur penalty. Grâce à ce succès, l’IRT a pu conforter sa place en haut du tableau, en étant désormais seul leader du concours avec 9 unités de compteur, profitant par la même de la défaite samedi du Wydad à Safi par 2 à 1 et le nul blanc du SCCM ramené depuis Agadir. En cédant le pas, le WAC a chuté au 5ème poste (6 pts), ex-aequo avec l’OCS, alors que le Chabab de Mohammedia est deuxième avec 7 points en compagnie de deux sacrées cylindrées la RSB et le Raja. Ces deux formations ont réussi leurs sorties dominicales : les Berkanis ont eu raison au complexe OCP de Khouribga du RCOZ par 3 à 1, trouvant le chemin des filets par l’entremise de Larbi Naji (11è), Brahim El Bahraoui (36è) et Mouhcine Iajour (95è, s.p.), tandis que l’unique réalisation du Rapide Oued Zem, mal parti cette saison, a été l’œuvre de Marouane Louadini à trois minutes de la fin de la première période. Pour ce qui est du Raja, il n’a pas trop fait dans les détails, infliigeant au MCO une cinglante défaite par 3 buts nets, signés Mahmoud Benhalib (66e), Ben Malango (69e) et Abdelilah El Hafidi (73e). Dans le camp oujdi, il s’agit là d’une déroute qui risquerait fort d’accentuer la zizanie au sein de la demeure après cette histoire de rixe entre l’entraîneur Ouaddou et le chauffeur du bus du club. Des signes avant coureurs font état d’un imminent limogeage d’Abdeslam Ouaddou apparemment pas dans son élément du côté de l’Oriental et ses précédentes sorties médiatiques ne font que confirmer ce malaise. Le quatrième match disputé dimanche a opposé au Grand stade de Tanger le MAT au DHJ, rencontre sanctionnée par une issue de parité, deux partout. Le MAT a pu sauver la mise sur deux penalties transformés par Tony Edjomariegwe (41e et 66e), alors que le Difaâ, réduit à dix, arrivait en deux temps à scorer en premier grâce à Abdelfetah Hadraf à la 37è et 54è minute. Il convient de rappeler que les péripéties de cette journée ont été entamées vendredi par le match RCAZ-ASFAR qui a tourné à l’avantage de l’équipe militaire (2- 0), signant par là même sa première victoire de la saison. Samedi, le MAS, l’autre nouveau promu qui a débuté le championnat du bon pied, a été accroché à domicile par le Youssoufia de Berrechid (1-1).