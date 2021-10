La jolie passe de trois de l’EN aux éliminatoires du Mondial

Le chemin de la qualification au match barrage se balise au fil des manches pour le Onze national. Au terme de la quatrième journée des éliminatoires du Mondial qatari, groupe I, zone Afrique, disputée dimanche, l’EN est parvenue à conserver son élan victorieux, s’offrant au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, la sélection de la Guinée-Bissau sur le score convaincant de 3 à 0.



L’équipe du Maroc a réussi donc son entame de la phase retour des éliminatoires et se rapproche à pas sûrs de son objectif. Après avoir surclassé ce même adversaire mercredi dernier à Rabat sur le score-fleuve de 5 à 0, les Nationaux ont abordé le match dominical avec la ferme intention de plier ses débats en leur faveur.



Démarrant la partie pied au plancher, ils n’ont pas tardé à voir leurs efforts récompensés dès la 10ème minute grâce à un but d’Ayoub El Kaabi, avant qu’Ayman Barkouk, critiqué en permanence pour ses petites prestations, ne double la mise (20è).



Et comme dit l’adage, «jamais deux sans trois», El Kaabi s’était remis en vedette pour trouver le chemin des filets (70è), un but qui aurait pu être suivi par d’autres si la chance n’avait pas tourné le dos aux joueurs marocains, particulièrement à Soufiane Boufal qui en voulait tellement et qui a vu un de ses tirs aller mourir sur la transversale.



Une performance vivement saluée par le sélectionneur national Vahid Halilhodzic comblé par le probant parcours réussi jusqu’ici et qui se projette déjà sur la principale étape de ces éliminatoires, le match barrage. Une épreuve qui verra l’engagement des dix sélections ayant terminé leaders de leurs groupes respectifs et qui s’affronteront en aller et retour de sorte que les cinq vainqueurs seront ceux qui représenteront l’Afrique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.



En tout cas, une belle victoire, la troisième en autant de sorties avec un match en moins contre la Guinée, comptant pour la seconde journée, devant être disputé ce mardi à l’Ensemble sportif Moulay Abdellah de Rabat à partir de 20 heures. Sachant que pour le compte de cette quatrième manche, l’équipe guinéenne a été accrochée samedi au Grand stade d’Agadir par le Soudan, deux partout.



Au classement, l’EN est en droit de se targuer de son petit chelem, en étant leader avec 9 points (1 match en moins), devant la Guinée-Bissau (4 pts), la Guinée (3 pts et 1 match en moins) et le Soudan, bon dernier avec 2 unités au compteur.



Il convient de rappeler que le Onze national devra disputer les deux derniers matches de ces éliminatoires lors des dates FIFA arrêtées au mois de novembre prochain contre le Soudan le 11, match dont le lieu n’a pas encore été fixé, et la Guinée le 14 au Maroc.



Mohamed Bouarab