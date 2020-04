La hausse du nombre d’infections imputée à la transmission du virus au sein des foyers

Le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, a imputé dimanche l'augmentation du nombre de contaminations par le coronavirus à la transmission du virus au sein de foyers familiaux.

"La transmission du virus dans des foyers épidémiques au sein des familles est imputable au fait que des personnes continuent à quitter leur domicile, mais aussi aux personnes qui étaient en incubation au moment de l'entrée en vigueur du confinement", a expliqué le responsable dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne M24 et Rim Radio.

Davantage de tests de laboratoire seront effectués au cours des prochains jours, ce qui permettra d'avoir plus de visibilité et de fournir plus d'éclaircissements sur l'évolution de l'épidémie, a-t-il relevé.

Le directeur avait indiqué, dans une précédente déclaration, que dans certains milieux familiaux, on retrouve désormais plusieurs membres infectés de la même famille. Il a cet égard insisté sur le strict respect des procédures préventives d'urgence sanitaire et d'isolement au sein des familles pour éviter la propagation du virus, ainsi que sur le nécessaire respect des restrictions de mouvement.