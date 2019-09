La grosse boulette d'Amel Bent

Invitée de La Grande Darka, une nouvelle émission animée par Cyril Hanouna, la talentueuse Amel Bent a revu des images d'un prime qui ne s'était pas très bien passé.

C'était en 2005, à l'époque, la chanteuse française participait au Téléthon avec Nagui aux manettes de l'émission spéciale diffusée chaque année sur le service public. "J'ai rigolé bien des années après. Sur le moment, je n'avais pas rigolé", a d'abord expliqué la jolie maman à Baba qui voulait absolument passer cette séquence. Et de poursuivre : "Bah en fait, j'étais venue chanter. C'était Nagui, je crois, qui présentait l'émission. C'est toujours Nagui d'ailleurs, il m'a plus jamais réinvitée, je dis ça, je dis rien, je pense que c'est à cause de ce moment-là !"

"Il fallait faire des appels aux dons, et moi j'étais un peu jeune, un petit peu stressée et en fait j'ai dit aux gens : 'votez, votez", a précisé l'artiste qui a aussitôt été sèchement recadrée par la star de France 2.

Honteuse après avoir visionné ce passage télé, qui était l'un de ses premiers, Amel s'est moquée de son propre comportement. Quant à Cyril, il a voulu la rassurer en affirmant que son confrère pourrait bien lui proposer de revenir à l'occasion de la prochaine édition du Téléthon. Reste à savoir s'il a entendu cet énorme appel du pied de la part de celle qui espère bien faire remporter la nouvelle saison de The Voice Kids à l'un de ses jeunes talents.