La générosité de Shakira

Shakira ne se contente pas d'être une artiste de talent ; elle est aussi généreuse en aidant les enfants de son pays, la Colombie. En 1995, alors qu'elle avait seulement 18 ans, elle a sorti son premier album, "Pies Descalzos", titre qui signifie "pieds nus". À la suite de ce succès, elle a naturellement décidé de créer son association caritative, à laquelle elle a donné le nom de l'album. En effet, c'est grâce à son succès avec ce disque qu'elle a pu aider les plus démunis de Colombie, les enfants, premières victimes des conflits qui sévissent dans le pays.

Si Shakira utilise son image dans des publicités, c'est surtout pour financer le programme de son association. Ainsi, Pies Descalzos a pu développer un programme de parrainage des enfants, de construction d'écoles et d'amélioration de la qualité de vie en Colombie. L'association a construit 4 collèges, et aide plus de 10.000 enfants dont 5 000 d'entre eux ont pu être scolarisés. Bravo Shakira !