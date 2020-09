La gaffe de Drew Barrymore

Drew Barrymore a raconté une de ses gaffes les plus mémorables. L’actrice a en effet confondu le numéro de téléphone portable de Cameron Diaz avec celui d’un jeune garçon et lui a accidentellement envoyé une vidéo la montrant en train de s’habiller !



Drew Barrymore et Cameron Diaz se sont récemment retrouvés avec Lucy Liu, leur partenaire de Drôles de dames, pour l’épisode de lundi 14 septembre du Drew Barrymore Show. Au cours de l’interview, Cameron Diaz a révélé qu’elle n’avait jamais reçu la vidéo d’invitation à l’émission. Drew Barrymore, a-t-elle expliqué, l’avait envoyée alors qu’elle se dépêchait de commencer sa journée, ce qu’a confirmé l’intéressée. «Pour gagner du temps, je lui ai envoyé une vidéo pendant que je m’habillais, et j’ai ajouté : Tu ne vois rien – je ne suis pas si bête – mais je sors de la douche», a expliqué Drew Barrymore. Voyant que Cameron Diaz ne répondait pas, Drew Barrymore a envoyé un SMS. «Je n’ai pas de nouvelles pendant deux jours et je panique», raconte l’animatrice du show, qui a donc fini par appeler sa copine. Cameron Diaz lui a alors annoncé qu’elle n’avait reçu aucun des messages de Drew Barrymore. Finalement, «il s’avère qu’un jeune garçon a reçu la vidéo», a révélé l’étourdie. «(La vidéo) dure environ sept minutes», complète Cameron Diaz, qui s’amuse. «C’est, comme... épique. Je veux dire, c’est un sacré matériel. Ce gamin va avoir ce matériel pendant... honnêtement, ça va lui durer trois ou quatre ans (sic)», a-t-elle observé avec amusement. Le trio a eu quelques fous rires pendant l’émission, mais Drew Barrymore est redevenue sérieuse lorsqu’elle a parlé de l’importance de ses amies pour elle. «Ce que j’aime dans notre amitié, c’est que nous avons été là dans tous les grands moments importants. La raison pour laquelle nous sommes de si bonnes amies, c’est parce que c’est réel et que nous vivons des choses réelles les unes avec les autres. Ce n’est pas un conte de fées hollywoodien», a confié Drew Barrymore.