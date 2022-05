La finlandisation de l'Asie

La «Finlandisation» décrit l'engagement de neutralité stratégique qu'un petit pays pourrait prendre, afin d'éviter de provoquer un voisin beaucoup plus grand et plus puissant.



Le terme est dérivé de la politique de longue date de la Finlande de strict non-alignement militaire avec l'Union soviétique ou l'Occident - une politique qu'elle a maintenue vis-à-vis de la Russie après la fin de la guerre froide mais que sa récente demande d'adhésion à l'OTAN a renversé. Mais alors même que la Finlande abandonne la finlandisation, de nombreux pays asiatiques pourraient bien être prêts à l'adopter.



Contrairement à la Finlande et à ses partenaires européens, la plupart des pays asiatiques se sont abstenus de condamner verbalement ou bruyamment la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Sur les 35 pays qui se sont abstenus lors du vote de l'Assemblée générale des Nations unies le 2 mars sur une résolution exigeant que la Russie mette fin à son invasion de l'Ukraine, 11 se trouvaient en Asie.



Deux de ces pays qui se sont abstenus étaient de grandes puissances : la Chine et l'Inde. Pour la Chine, la décision de s'abstenir concernait peut-être moins la Russie, avec laquelle elle a signé un accord de coopération quelques semaines avant l'invasion, que l'Occident. Les dirigeants chinois sont très sceptiques quant aux valeurs occidentales et craignent la militarisation des institutions internationales dirigées par l'Occident. Si et quand la Chine décide d'envahir Taïwan, elle espère éviter les coûts internationaux élevés que la Russie a encourus pour son agression en Ukraine.



L'Inde, pour sa part, s'est probablement abstenue en raison de ses liens de longue date avec la Russie. L'Inde a dirigé le Mouvement des pays non alignés dans les années 1950 et 1960 - une période où elle a également poursuivi des politiques économiques socialistes de style soviétique. L'Inde a abandonné ces politiques au début des années 90 – à peu près au même moment où le communisme s'effondrait en Europe – mais a continué à dépendre de la Russie pour les fournitures militaires, y compris les avions de guerre et les chars. Compte tenu de l'importance de ces approvisionnements, l'Inde ne peut se permettre de s'aliéner la Russie, malgré le partenariat de plus en plus étroit du Kremlin avec la Chine, qui mène une guerre furtive avec l'Inde dans l'Himalaya.



Les petits pays abstentionnistes – Bangladesh, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Mongolie, Pakistan, Sri Lanka, Tadjikistan et Vietnam – sont encore plus susceptibles de reproduire une version de la finlandisation, reflétant les pressions de la Russie et de la Chine. Pendant ce temps, le Japon et la Corée du Sud restent la ligne de front de l'Occident dans la région, confrontés aux menaces des deux puissances, ainsi que de la Corée du Nord (qui a voté contre la résolution).



Le président américain Joe Biden est actuellement en Asie pour tenter de renforcer ce front. Lors de ses rencontres avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, Biden a cherché à jeter les bases d'une coopération plus approfondie, notamment en planifiant diverses éventualités, comme une attaque de missiles nord-coréens sur l'un des trois territoires des pays. Biden a même juré de défendre militairement Taïwan en cas d'invasion.



Mais Biden a tenu des réunions bilatérales séparées avec Yoon et Kishida. Pour que la ligne de front tienne, la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis doivent élaborer une stratégie tripartite viable pour faire face aux défis de sécurité auxquels l'Asie est confrontée.



Ici, la victoire électorale de Yoon en mars dernier donne des raisons d'espérer. Après avoir battu le candidat du parti sortant, Yoon devrait rompre avec la politique étrangère de son prédécesseur, Moon Jae-in. Cela comprend l'abandon de la politique d'apaisement de Moon envers la Corée du Nord, la plus grande menace militaire pour le Sud, et le remplacement de sa politique « d'ambiguïté stratégique » dans la rivalité sino-américaine par des liens plus profonds avec les Etats-Unis. En fait, lors de leur récente rencontre, Biden et Yoon ont affirmé l'importance cruciale d'une dissuasion étendue dans leur politique commune envers le régime nord-coréen.



Une autre erreur politique commise par Moon a été de permettre aux relations de la Corée du Sud avec le Japon d'être empoisonnées par des désaccords historiques datant de la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que de rester accablés par le fardeau de l'histoire, les dirigeants de la Corée du Sud, du Japon et des Etats-Unis doivent porter ensemble le fardeau de la paix. On espère que Yoon comprend cela.



Kishida, lui aussi, rompt avec la politique de ses prédécesseurs, qui incarnait une approche plus douce de la Russie, dans l'espoir que la Russie restituerait au Japon les quatre îles Kouriles dont Staline s'était emparé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Abe Shinzō – le Premier ministre japonais le plus ancien, dont le mandat a pris fin en 2020 – a rencontré le président russe Vladimir Poutine 27 fois entre 2012 et 2020 et a fourni à la Russie une aide économique substantielle.



Ces efforts se sont avérés vains. Poutine n'a jamais failli s'engager dans des négociations sérieuses sur les îles. En tout cas, le Japon a maintenant abandonné l'entreprise. Après l'invasion de l'Ukraine, l'administration de Kishida a rapidement annoncé qu'elle se joindrait au reste du G7 pour imposer des sanctions strictes à la Russie. Il a depuis suspendu la majeure partie de son engagement économique avec la Russie.



Le Japon et la Corée du Sud semblent déterminés à maintenir un front uni avec les Etats-Unis et l'Europe face à la Russie. Cette unité doit être maintenue – à tout le moins, jusqu'à ce que la finlandisation volontaire de l'Asie que la guerre d'Ukraine a stimulée commence à s'inverser.



Par Takatoshi Ito

Ancien vice-ministre japonais des Finances, professeur à la School of International and Public Affairs de l'Université de Columbia et professeur principal au National Graduate Institute for Policy Studies de Tokyo.