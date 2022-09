La fin des vrais réseaux sociaux

Non seulement des milliards de personnes dans le monde sont rivées à leur téléphone portable, mais les informations qu'elles consomment ont radicalement changé – et pas pour le mieux.



Sur les plateformes de médias sociaux dominantes comme Facebook, les chercheurs ont documenté que les mensonges se propagent plus rapidement et plus largement que des contenus similaires contenant des informations précises. Bien que les utilisateurs ne demandent pas de désinformation, les algorithmes qui déterminent ce que les gens voient ont tendance à privilégier les contenus sensationnels, inexacts et trompeurs, car c'est ce qui génère «l'engagement» et donc les revenus publicitaires.



Comme l'a noté l'activiste Internet Eli Pariser en 2011, Facebook crée également des bulles de filtres, dans lesquelles les individus sont plus susceptibles de se voir présenter un contenu qui renforce leurs propres penchants idéologiques et confirme leurs propres préjugés. Et des recherches plus récentes ont démontré que ce processus a une influence majeure sur le type d'informations que les utilisateurs voient.



Même en laissant de côté les choix algorithmiques de Facebook, l'écosystème plus large des médias sociaux permet aux gens de trouver des sous-communautés qui correspondent à leurs intérêts. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si vous êtes la seule personne de votre communauté à s'intéresser à l'ornithologie, vous n'avez plus à être seul, car vous pouvez désormais vous connecter avec des passionnés d'ornithologie du monde entier. Mais, bien sûr, il en va de même pour l'extrémiste solitaire qui peut désormais utiliser les mêmes plateformes pour accéder ou propager des discours de haine et des théories du complot.



Personne ne conteste que les plateformes de médias sociaux ont été un vecteur majeur de discours de haine, de désinformation et de propagande. Reddit et YouTube sont des terreaux fertiles pour l'extrémisme de droite. Les Oath Keepers ont notamment utilisé Facebook pour organiser leur rôle dans l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des Etats-Unis. Les tweets anti-musulmans de l'ancien président américain Donald Trump ont alimenté la violence contre les minorités aux Etats-Unis.



Certes, certains trouvent ces observations alarmistes, notant que de grands acteurs comme Facebook et YouTube (qui appartient à Google/Alphabet) font beaucoup plus pour contrôler les discours de haine et la désinformation que leurs petits rivaux, surtout maintenant que de meilleures pratiques de modération ont été développées. De plus, d'autres chercheurs ont contesté la découverte selon laquelle les mensonges se propagent plus rapidement sur Facebook et Twitter, du moins par rapport à d'autres médias.



D'autres encore soutiennent que même si l'environnement actuel des médias sociaux est traître, le problème est transitoire. Après tout, les nouveaux outils de communication ont toujours été mal utilisés. Martin Luther a utilisé l'imprimerie pour promouvoir non seulement le protestantisme mais aussi l'antisémitisme virulent. La radio s'est avérée être un outil puissant entre les mains de démagogues comme le père Charles Coughlin aux Etats-Unis et les nazis en Allemagne. La presse écrite et les médias audiovisuels restent à ce jour pleins de désinformation, mais la société s'est adaptée à ces médias et a réussi à contenir leurs effets négatifs.



Cet argument implique qu'une combinaison d'une réglementation plus stricte et d'autres nouvelles technologies peut surmonter les défis posés par les médias sociaux. Par exemple, les plateformes pourraient fournir de meilleures informations sur la provenance des articles ; ou les mêmes plateformes pourraient être découragées de booster de manière algorithmique des éléments qui pourraient être incendiaires ou contenir des informations erronées.



Mais de telles mesures ne parviennent pas à traiter la profondeur du problème. Les médias sociaux ne se contentent pas de créer des chambres d'écho, de propager des mensonges et de faciliter la circulation d'idées extrémistes. Cela peut aussi ébranler les fondements mêmes de la communication humaine et de la cohésion sociale, en substituant des réseaux sociaux artificiels aux vrais.



Nous nous distinguons des autres animaux principalement par notre capacité avancée à apprendre de notre communauté et à accumuler de l'expertise en observant les autres. Nos idées les plus profondes et nos notions les plus chères ne viennent pas de l'isolement ou de la lecture de livres, mais en étant ancrées dans un milieu social et en interagissant par l'argumentation, l'éducation, la performance, etc. Des sources fiables jouent un rôle indispensable dans ce processus, c'est pourquoi les dirigeants et ceux qui ont des pupitres d'intimidation peuvent avoir des effets aussi démesurés. Les innovations médiatiques antérieures en ont profité, mais aucune d'entre elles n'a modifié la nature même des réseaux humains comme l'ont fait les médias sociaux.



Que se passe-t-il lorsque des plateformes telles que Facebook, Twitter ou Reddit commencent à manipuler ce que nous percevons comme notre réseau social ? La vérité inquiétante est que personne ne le sait. Et bien que nous puissions éventuellement nous adapter à ce changement et trouver des moyens de neutraliser ses effets les plus pernicieux, ce n'est pas un résultat sur lequel nous devrions compter, compte tenu de la direction que prend l'industrie.



Les effets les plus corrosifs des médias sociaux commencent à ressembler exactement à ce que le critique culturel Neil Postman avait prévu il y a près de quatre décennies dans son livre historique Amusing Ourselves to Death. "Les Américains ne se parlent plus, ils se divertissent", a-t-il observé. «Ils n'échangent pas d'idées, ils échangent des images. Ils ne discutent pas avec des propositions ; ils se disputent avec la beauté, les célébrités et les publicités ».



Comparant 1984 de George Orwell au Brave New World d'Aldous Huxley, Postman a ensuite ajouté que « ce qu'Orwell craignait, c'était ceux qui interdiraient les livres. Ce que Huxley craignait, c'était qu'il n'y aurait aucune raison d'interdire un livre, car personne ne voudrait en lire un. Orwell craignait ceux qui nous priveraient d'informations. Huxley craignait ceux qui nous en donneraient tellement que nous serions réduits à la passivité et à l'égoïsme. Orwell craignait que la vérité ne nous soit cachée. Huxley craignait que la vérité ne soit noyée dans une mer de non-pertinence ».



Alors que Postman s'inquiétait davantage d'un avenir huxleyen que d'un avenir orwellien, les médias sociaux ont inauguré les deux en même temps. Alors que les gouvernements se donnent les moyens à la fois de manipuler nos perceptions de la réalité et de nous réduire à la passivité et à l'égoïsme, nos « amis » virtuels contrôlent de plus en plus nos pensées. Il faut maintenant continuellement signaler sa vertu et interpeller les personnes qui s'écartent de l'orthodoxie dominante. Mais la «vertu» est tout ce que le cercle social artificiel en ligne dit que c'est ; et dans de nombreux cas, il est entièrement basé sur des mensonges.



Hannah Arendt, une autre penseuse prémonitoire du XXe siècle, a mis en garde contre où cela peut mener. "Si tout le monde vous ment toujours, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit plus rien." A ce moment-là, la vie sociale et politique devient impossible.



Par Daron Acemoglu

Professeur d'économie au MIT