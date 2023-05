La fille de Mick Jagger arrêtée à Ibiza après avoir agressé des policiers

La fille du chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, Jade Jagger, a été arrêtée sur l'île espagnole d'Ibiza après avoir agressé des policiers, a indiqué une source policière sans donner plus de détails. La créatrice de bijoux de 51 ans séjournait dans un hôtel sur l'île depuis au moins le 11 mai, selon son compte Instagram.



Elle a été arrêtée avec un homme à la suite d'une altercation dans un restaurant de la capitale de l'île, a rapporté le journal espagnol El País, citant des témoins. Les faits ont eu lieu vers 21 heures dans un restaurant de la zone portuaire d'Ibiza où Jade Jagger et un homme dînaient, quand ce dernier est devenu agressif avec les serveurs, relate le quotidien espagnol.



Le couple a été expulsé et la police a été appelée, l'homme ayant poursuivi la querelle dans la rue en lançant des insultes. A leur arrivée, les forces de l'ordre n'ont d'abord pas pu intervenir, l'homme résistant à son arrestation. Jade Jagger a choisi d'attaquer les policiers en les griffant et en les frappant, a ajouté El País. Toujours selon le quotidien, la fille de Mike Jagger devait comparaître devant le tribunal.



Née en 1971 à Paris, la fille unique de Mick et Bianca Jagger connaît très bien l'archipel des Baléares. Après avoir passé son enfance dans le quartier de Chelsea, à Londres, la mère de trois enfants s'est installée à Ibiza lorsque ses deux premières filles Assisi et Ambra sont respectivement âgées de 2 et 6 ans. Tombée sous le charme d'une ferme médiévale, elle y vivra une dizaine d'années avant de regagner une banlieue chic de Londres.