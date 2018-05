La fiesta à Tanger

La victoire de l'Ittihad de Tanger, samedi à domicile, par 2 buts à 1 face au Moghreb de Tétouan, qui lui a permis de remporter le titre du Botola Maroc Telecom D1 de football pour la 1ère fois de son histoire, a été suivie par la sortie dans les rues de la ville de centaines de supporters pour célébrer ce sacre mérité du Chevalier du Détroit.

Dès que l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre, les supporters de l'IRT ont envahi la pelouse puis sont descendus massivement dans les principales artères et places de la ville du Détroit, dont la rue Mohammed V, la place des Nations unies et l'avenue Mohammed VI, portant le drapeau bleu et blanc de l'équipe et scandant les slogans "champions-champions" et "Tangérois ma tête haute", pour fêter cet évènement.

"Cet exploit constitue la gloire de Tanger et de tous ses habitants, et établit les prémices de la concrétisation du programme Tanger Métropole. C'est une journée historique qui vient couronner un effort exceptionnel déployé tout au long de cette saison footballistique", s'est réjoui le président de la commune de Tanger, El Bachir El Abdellaoui. Et d’ajouter : "Nous avons tant attendu ce moment, surtout le merveilleux public qui a soutenu l'équipe pendant des années".

Pour l’entraîneur de l'IRT, Idriss Mrabet, le public a joué un rôle fondamental dans la réalisation de cet exploit, notant que "les fans qui nous ont soutenus depuis le premier match jusqu'au dernier méritent ce titre, et nous offrons ce trophée au public tangérois assoiffé de victoires".

Dans des déclarations à la MAP, des supporters, hommes, femmes et enfants, ont exprimé leur joie et salué le coach Mrabet, qui, selon eux, a su tirer l'équipe d'une série de défaites décevantes au cours de ce championnat, pour la conduire à la gloire.

De son côté, la star de l'équipe, Ahmed Hamoudan, a tenu à remercier le public tangérois pour son soutien inconditionnel même pendant les périodes difficiles, indiquant : "Je me suis engagé depuis que j'ai rejoint l'équipe à offrir le titre aux fans et mon rêve s'est concrétisé".

"Ce résultat est le fruit du travail, du sérieux, de la persévérance et de l'esprit combatif des joueurs", a-t-il précisé.

Pour sa part, le président de l'IRT, Abdelhamid Aberchane, a souligné que "la ville et la région vibrent aux rythme d'une grande joie, et ce à la faveur du soutien permanent du public qui a veillé à accompagner l'équipe à chaque match, et continué à croire en la performance de la formation tangéroise malgré l'ouverture du score tétouanaise, des encouragements qui ont permis à l'équipe d'égaliser, de doubler la mise et de remporter le championnat".

Et d'affirmer que cet exploit est attribué également aux infrastructures sportives d'envergure qui ont été réalisées dans le cadre du projet du village sportif, grâce à la Haute Sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure la ville de Tanger, notant que ces projets ont permis à la ville de se doter d'infrastructures sportives de dimension mondiale.