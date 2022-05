La face de l’ arbitrage marocain timidement sauvée par la VAR

La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié ce jeudi la liste des arbitres retenus pour la prochaine Coupe du monde Qatar 2022.

Le continent africain sera représenté par six (6) arbitres centraux, dix (10) arbitres assistants ainsi que deux (2) arbitres vidéo.



Pour la première fois de l'histoire, trois femmes arbitres, dont la Rwandaise Salima Mukansanga, ainsi que trois arbitres assistantes ont été désignées par la Commission des arbitres de la FIFA pour le plus grand évènement footballistique de la planète.



Salima Mukansanga, la première femme à arbitrer en Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies au Cameroun, lors du match Zimbabwe-Guinée (2-1), officiera cette fois-ci au Qatar lors du Mondial.



Liste des officiels africains de match retenus :



Arbitres : Salima Mukansanga (Rwanda), Janny Sikazwe (Zambie), Bakary Gassama (Gambie), Victor Gomez (Afrique du Sud), Maguette Ndiaye (Sénégal) et Mustapha Ghorbal (Algérie)

Arbitres assistants : Zakhele Siwela (Afrique du Sud), Samba El Hadji (Sénégal), Elvis Noupue (Cameroun), Arsenio Marengule (Mozambique), Gourari Mokrane (Algérie), Abdelhak Etchiali (Algérie), Jerson Dos Santos (Angola), Djibril Camara (Sénégal), Souru Phatsoane (Lesotho) et Mahmoud Abouelregal (Egypte).



Arbitres vidéo : Redouane Jiyed (Maroc) et Adil Zourak (Maroc)