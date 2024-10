La dynamique du développement socioéconomique au Sahara marocain consacrée par le SG de l'ONU

Pour la 8ème fois, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en exergue, dans son rapport annuel adressé aux membres du Conseil de sécurité sur le Sahara, la dynamique du développement socio-économique et structurel au Sahara marocain.



La consécration du modèle de développement socio-économique au Sahara marocain reconnaît les efforts déployés par le Royaume pour la mise en place d’un développement durable et responsable, conciliant la création de richesses, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la promotion de la culture locale.



Ainsi, M. Guterres a mis l’accent sur la dynamique en cours du développement socioéconomique et infrastructurel au Sahara marocain, ainsi que l'investissement continu du Maroc dans ses provinces sahariennes.



Le rapport relève que le Royaume a continué à intensifier le développement des infrastructures, des projets d'énergie renouvelable et des activités commerciales. Il a fait référence à ce propos à l’inauguration du nouveau pont majeur, le Grand pont sur l’Oued Sakia Al Hamra, le 29 juillet 2024, en marge de la commémoration du 24e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.



Par ailleurs, le nouveau modèle de développement du Royaume a été mis en avant dans le rapport du SG de l’ONU. Ce modèle est “axé sur le développement durable et la création d'opportunités d'emploi en exploitant les ressources naturelles et en favorisant la participation locale”, selon la même source.



A rappeler que depuis 2016, le secrétaire général de l’ONU consacre une partie de son rapport aux investissements du Maroc dans le développement socioéconomique et infrastructurel de son Sahara, au bénéfice des populations locales.