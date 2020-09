La drôle d’explication de Kanye West quant à son altercation avec Taylor Swift

Rappelez-vous : il y a 11 ans, Taylor Swift montait sur la scène des MTV Video Music Awards 2009 pour recevoir le prix de la meilleure vidéo féminine pour «You Belong With Me».



Alors qu’elle s’apprêtait à faire son discours, elle était alors interrompue par Kanye West qui avait pris la peine de monter sur scène afin de dire au micro que Beyoncé aurait dû remporter le prix pour le clip de «Single Ladies» à sa place. Un moment extrêmement gênant qui avait mis mal à l’aise toute la salle (Beyoncé comprise).



Au micro de Nick Cannon auquel il a accordé une interview, Kanye West est revenu sur son comportement lors de cette cérémonie. Il a notamment expliqué pourquoi il était intervenu et son explication est plutôt cocasse : « Là, à cet instant, c'est Dieu qui m'a donné cette information.



Si Dieu n'avait pas voulu que je coure sur scène pour dire que Beyoncé avait le meilleur clip, il ne m'aurait pas fait asseoir au premier rang.



J'aurais été assis au fond (…) C'est tellement ridicule, je n'avais jamais entendu parler de cette personne avant, et «Single Ladies» est l'un des meilleurs clips de tous les temps».

Reste à savoir si cette justification convaincra quelqu’un… A l’époque, il s’était mis à dos tout le milieu, Barack Obama l’avait même qualifié d’idiot.



Sous la pression de ses managers, Kanye West avait fini par s’excuser de son comportement devant les caméras, puis avait appelé Taylor Swift. Il a cependant déclaré quelques années plus tard ne pas regretter ce qu’il avait dit lors de la cérémonie. Une brouille qui n’en finira donc jamais.