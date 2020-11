La distanciation physique était respectée au mariage du frère de Salah

"Les mesures de distanciation physique ont été respectées" au mariage du frère de Mohamed Salah, a affirmé samedi Maher Shtiyah, le maire de la ville où s'est déroulée la cérémonie, alors que l'attaquant vedette a été testé positif au Covid-19.



Le maire de Nagrig a assuré aux médias égyptiens que le nombre de convives avait été réduit à 60-70 personnes et que seuls les membres des familles étaient invités. Sur des photos prises au mariage, on aperçoit Salah dansant avec un masque baissé au niveau du menton, mais M. Shtiyah a déclaré que le joueur de 28 ans "ne l'avait enlevé que lors des photos". Salah a aussi assisté à une cérémonie organisée par la Fédération égyptienne de football au Caire pour célébrer le fait qu'il est le premier joueur du pays à remporter la Premier League et la Ligue des champions. Actuellement à l'isolement dans l'hôtel des Pharaons, l'attaquant de Liverpool, asymptomatique, a manqué le match de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations samedi contre le Togo, remporté d’ailleurs par la sélection égyptienne sur le score de 1 à 0