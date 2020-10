La discrète et longue histoire d’ amour de Sigourney Weaver avec Jim Simpson

Sigourney Weaver souffle une bougie de plus. La populaire actrice originaire de New York fête ses 71 ans et si, pandémie de coronavirus oblige, elle ne pourra sans doute pas réunir toute sa famille autour d’elle pour éteindre les bougies de son gâteau, elle devrait au moins passer une bonne soirée avec son mari Jim Simpson.



A Hollywood, on ne compte pas que le nombre de billets verts rapportés par les films, mais aussi les divorces de ses plus célèbres stars. Alors, dans cette industrie si prenante qui peut facilement détruire des mariages, le couple formé par Sigourney Weaver et Jim Simpson fait figure d’exception. Il faut dire que l’actrice d’Alien, Avatar ou encore Ghostbusters est une femme discrète qui s’affiche rarement dans des événements mondains. Pour vivre heureux, vivons cachés, dit le dicton populaire. De toute évidence la star l’applique dans sa vie privée. Depuis 1984, elle est mariée au metteur en scène Jim Simpson, âgé de 64 ans.



Sigourney Weaver avait confié au magazine People avoir fait la rencontre de son mari en 1983, au Williamson Theatre Festival dans le Massachusetts. Elle l’avait invité à danser et il avait dit non avant de céder. Après quelques semaines, elle avait de nouveau pris les devants en l’invitant à dîner. L’actrice et son mari ont collaboré pour le film The Guys, réalisé par Jim Simpson. Une production dans laquelle la star avait notamment donné la réplique à sa fille Charlotte Simpson, née en avril 1990. Les amoureux ont aussi collaboré au théâtre en investissant des millions de dollars en 1996 dans le Flea Theater, dans le quartier de TriBeCa à New York. En 2014, Jim Simspon avait toutefois annoncé qu’il quittait son poste de directeur artistique de l’établissement. Depuis, il accompagne régulièrement son épouse dans ses déplacements aux quatre coins du monde.