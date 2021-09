La différence de taille olympique entre l'Inde et la Chine



La diplomatie des vaccins à la traîne des BRICS Les Jeux olympiques de Tokyo sont terminés, et le peuple et le gouvernement japonais ont poussé un soupir de soulagement que le spectacle se soit déroulé sans une épidémie majeure de Covid-19 dans le village des athlètes ou d'autres catastrophes. Ici, en Inde, les célébrations de la première médaille d'or du pays au lancer du javelot masculin – et sa meilleure performance médaillée à un seul Jeux olympiques – ne se sont pas encore apaisées. Mais à quel point, vraiment, est notre meilleur?



Il y a une dizaine d'années, beaucoup parlaient de l'Inde et de la Chine dans le même souffle. Les deux pays étaient censés être les nouveaux prétendants à l'éminence mondiale après des siècles d'ascendance occidentale, la réponse orientale à des générations de succès économique occidental. Certains ont même parlé de «Chindia», comme s'ils étaient rejoints à la hanche dans l'imaginaire international.



Mais quiconque cherche à confirmer qu'un tel jumelage est, pour le moins, hors de propos , n'a qu'à regarder le décompte des médailles à Tokyo. La Chine s'est classée fière deuxième, avec 38 médailles d'or – une de moins que les Etats-Unis – et 88 médailles au total. Maintenant, faites défiler vers le bas, au-delà de la Biélorussie, de la Géorgie divisée, des Bahamas et même de la province séparatiste du Kosovo (dont l'indépendance de l'Inde ne reconnaît pas). Là, à la 48e place, se trouve l'Inde, avec sept médailles en tout, une d'or, deux d'argent et quatre de bronze.



En fait, ce n'est pas une surprise. Alors que la Chine s'est systématiquement battue pour le succès olympique depuis qu'elle a réintégré la compétition sportive mondiale après des années d'isolement, l'Inde est restée complaisante face à son manque de prouesses sportives. La Chine a fait pression et obtenu le droit d'accueillir les Jeux olympiques d'été à peine deux décennies après son retour aux Jeux. Mais l'Inde s'est reposée sur ses lauriers après avoir accueilli les Jeux asiatiques de 1982 à Delhi, et est maintenant considérée comme étant plus en retard dans la compétition pour accueillir les Jeux olympiques qu'elle ne l'était il y a quatre décennies.



A l'approche des Jeux de Pékin 2008, la Chine s'est lancée dans le « Projet 119 », un programme gouvernemental conçu spécifiquement pour augmenter le nombre de médailles olympiques du pays (le 119 fait référence au nombre d'or décerné aux Jeux de Sydney en 2000 dans une telle médaille sports chargés comme l'athlétisme, la natation, l'aviron, la voile, le canoë et le kayak). Les Indiens, en revanche, se demandent s'ils réussiront un jour à casser le plafond magique de dix médailles.



La Chine, voyant le nombre de médailles offertes en kayak, a décidé de créer une équipe qui maîtriserait un sport jusque-là inconnu dans l'Empire du Milieu. Mais l'Inde n'a même pas réussi à faire pression pour l'inclusion aux Jeux des quelques sports qu'elle pratique bien, comme le kabaddi (une forme de lutte par équipe), le polo ou le cricket, qui a été pratiqué aux Jeux olympiques de 1900 et jamais depuis.



De même, la Chine a développé de nouveaux atouts dans d'autres sports non traditionnels, comme le tir, tout en maintenant sa domination sur le tennis de table et le badminton. L'Inde, en revanche, a vu son invincibilité autrefois légendaire dans le hockey sur gazon s'estomper avec l'introduction du gazon artificiel, au point qu'une médaille de bronze pour l'équipe masculine à Tokyo a suscité une grande exaltation. En matière de sport, oubliez "Chindia" - les deux pays appartiennent à peine à la même phrase.



Ce qui s'est passé aux Jeux olympiques témoigne d'une différence fondamentale dans les systèmes des deux pays. En termes métaphoriques, c'est le chaos créatif de Bollywood tout chanté et tout dansé par rapport à la précision parfaitement chorégraphiée de la cérémonie d'ouverture de Pékin en 2008.



Les Chinois, comme il sied à une autocratie communiste, ont abordé la tâche de dominer les Jeux olympiques avec une discipline militaire de haut en bas. L'objectif a été fixé, un programme pour l'atteindre élaboré, les ressources considérables de l'Etat qui lui sont consacrées, une technologie de pointe acquise et des autocars de classe mondiale importés. L'Inde, en revanche, a abordé les Jeux olympiques de Tokyo comme toutes les autres, avec sa combinaison habituelle d'amateurisme aimable, d'ineptie bureaucratique, d'expérimentation sans conviction et d'organisation chaotique.



C'est simplement la façon dont nous sommes. Si les autorités chinoises veulent construire une nouvelle autoroute à six voies, elles peuvent passer au bulldozer un certain nombre de villages sur son passage. Mais si vous souhaitez élargir une route à deux voies en Inde, vous pourriez être bloqué devant les tribunaux pendant une douzaine d'années à vous battre pour des demandes d'indemnisation. En Chine, les priorités nationales sont établies par le gouvernement puis financées par l'Etat ; en Inde, ils émergent de discussions et d'arguments apparemment sans fin entre une myriade d'intérêts, et les fonds doivent être trouvés là où ils le peuvent. Le budget de la Chine pour préparer ses athlètes aux seuls Jeux de Tokyo a probablement dépassé les dépenses de l'Inde pour tous les entraînements olympiques au cours des 70 dernières années.



Ainsi, alors que l'Inde produit l'excellence individuelle malgré les limites du système, le succès individuel en Chine est un produit du système. Les Indiens excellent partout où le talent individuel a libre cours. Le pays a produit des informaticiens, des mathématiciens, des chercheurs en biotechnologie, des cinéastes et des romanciers de classe mondiale. Mais venez avec un défi qui nécessite des niveaux élevés d'organisation, une discipline stricte, un équipement sophistiqué, une formation systématique et des budgets élastiques, et caille indienne. Peut-être révélateur, les seuls Indiens qui ont atteint le titre de champion du monde ces dernières années ont été un joueur de billard et un grand maître d'échecs.

A Tokyo, les tireurs indiens très appréciés n'ont pas remporté une seule médaille, en raison de revers tels qu'un dysfonctionnement de la gâchette d'un pistolet de champion du monde qui n'a pas pu être réparé assez rapidement. La meilleure joueuse de tennis de table féminine, a snobé l'entraîneur officiel indien, entraînant des sanctions disciplinaires. Notre archère, classée première mondiale, n'a pas réussi à passer son tour de qualification.



Le vivier de talents sportifs de l'Inde est plus petit que ne le suggère sa grande population; dans un pays de défis existentiels et de compétition intense pour chaque opportunité, très peu se sentent capables ou enclins à consacrer le temps nécessaire pour maîtriser un sport. Le système n'est pas conçu pour dénicher les talents sportifs, et beaucoup de ceux qui en disposent n'ont pas les ressources en matière de santé, de nutrition, d'infrastructure sportive et d'entraînement nécessaires pour se démarquer dans le monde.



L'Inde, contrairement à la Chine, est une démocratie fractionnée. La Chine remportera de nombreuses médailles olympiques pour de nombreux Jeux à venir. Mais l'Inde, peut-être, pourrait gagner quelques cœurs.



Par Shashi Tharoor

Ancien sous-secrétaire général de l'ONU, ancien ministre d'État indien aux Affaires étrangères et ministre d'État au Développement des ressources humaines



