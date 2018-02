La dernière tournée mondiale d’Elton John

Le chanteur britannique Elton John a annoncé dernièrement à New York qu'il effectuerait une "dernière" tournée géante de trois ans avant d'arrêter de parcourir le monde, pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants.

La star de 70 ans a expliqué qu'il ne mettrait pas pour autant un terme à sa carrière de musicien et de chanteur, déjà longue de plus de 50 ans, et qu'il continuerait à produire de la musique.

"J'espère continuer à créer jusqu'à ma mort", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à New York, retransmise en direct sur Internet.

Avec cette annonce, l'artiste anglais a mis un terme au suspense qu'il avait savamment orchestré depuis plusieurs semaines.

Il a expliqué que cette dernière tournée mondiale, qui doit commencer en septembre prochain en Pennsylvanie et compter environ 300 dates jusqu'en 2021, était une façon pour lui de remercier le public qui l'accompagne depuis le début des années 70.

Elton John a raconté avoir pris cette décision en 2015, lors d'un séjour dans le sud de la France, puis planifié cette tournée durant les deux années suivantes.

Au passage, il a gentiment égratigné Cher, assurant qu'il n'enchaînerait pas les faux adieux à la scène comme la chanteuse américaine le fait depuis 15 ans.