La demande en mariage de George Clooney a été “désastreuse ”

Lors d'une récente apparition dans The Drew Barrymore Show, l'animatrice a demandé à l'acteur de Ticket to Paradise comment il avait demandé l'avocate des droits de l'Homme en mariage en 2014. « C'était un désastre. Je l'avais planifiée. Je ne suis pas stupide, a-t-il raconté. J'avais tout planifié. J'ai pensé: "J'ai une playlist avec ma tante Rosemary (Clooney) qui chante. Et je vais me mettre à genoux et je vais lui donner la bague quand cette chanson arrive". Pourquoi pas? C'est une super chanson. Donc, j'avais tout prévu».



Il a ensuite confié avoir demandé à Amal de rallumer une bougie sur la table. «Nous dînions et la chanson commence et je dis : "Tu sais, je crois qu'il y a un briquet pour rallumer la bougie que j'ai soufflée. Rallume la bougie. Je pense qu'il y a un briquet dans cette petite boîte derrière toi". Elle la regarde, et elle dit : "Il y a une bague là-dedans", comme si quelqu'un avait laissé une bague là-bas il y a trois ans, vous savez »?



À ce stade, l'acteur était à genoux et attendait qu'Amal comprenne ce qui se passait. « (J'ai dit) "Écoute, j'aimerais vraiment t'épouser, mais je ne suis pas jeune non plus et je suis à genoux maintenant et je pourrais, genre, perdre une hanche, tu sais ?"», a-t-il raconté d'un rire.



Amal Clooney a finalement accepté sa demande et le couple s’est marié en septembre 2014.



Dans son interview, George Clooney a également révélé qu'il avait vécu l'un des plus grands chocs de sa vie lorsqu'ils ont découvert qu'ils allaient avoir des jumeaux. «Cela ne faisait pas partie du plan, je dirai, a-t-il ajouté. J'étais genre : "Tu te moques de moi ?" Maintenant, c'est la plus belle chose au monde. J'étais terrifié à l'époque... Eh bien, j'avais 56 ans et ça me semblait terrifiant».



La star de 61 ans, et sa femme ont accueilli leur fils Alexander et leur fille Ella en 2017.