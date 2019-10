La demande de Britney Spears à ses fans

Britney Spears a demandé à ses admirateurs de ne pas l'oublier durant sa longue pause. Elle a en effet besoin de «se concentrer sur ce (qu'elle veut)». Plus tôt dans l'année, elle avait annoncé qu'elle mettait sa carrière entre parenthèses pour une durée indéterminée, car son père, Jamie Spears, luttait contre des problèmes de santé.

Depuis, la chanteuse est au centre d'une bataille judiciaire concernant sa tutelle, après avoir été admise dans un centre de soin plus tôt dans l'année. Pour autant, elle ne veut pas que ses admirateurs l'oublient, comme elle l'a expliqué sur Instagram.

«J'espère que vous ne m'avez pas oubliée. Je prends cette transition dans la vie pour me concentrer sur ce que je veux. Je n'ai pas arrêté de travailler depuis mes huit ans. Parfois, c'est une bonne chose de s'arrêter pour réfléchir. Vous me manquez, j'ai les meilleurs fans du monde!», a écrit Britney Spears.