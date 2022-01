La délocalisation de deux matchs à venir démentie par la CAF

La délocalisation de deux matches de la CAN, annoncée vendredi soir à des journalistes couvrant la compétition, a été démentie par la CAF.



Vendredi soir, à 21H39 locales, un programme modifié a été envoyé par un chargé de la communication de la CAF sur un groupe de discussions de journalistes accrédités, avec deux matchs déplacés, un quart de finale et une demi-finale. Mais quelques minutes plus tard, un autre message du même porte-parole de la CAF, est arrivé sur le même groupe: "Ce document n'est pas de la CAF, nous ne savons pas qui est son auteur".



Cette communication fait suite à plusieurs jours de rumeurs sur la délocalisation de matches de la CAN en raison du mauvais état de la pelouse du stade de Douala, sur laquelle s'est joué notamment Côte d'Ivoire-Algérie (3-1) jeudi.



Selon plusieurs médias, il était question de jouer à Yaoundé un ou les deux quarts de finale programmés à Douala, puis la demi-finale prévue à Douala.



Selon une source proche de la Confédération africaine, le comité exécutif de la CAF réuni mardi souhaitait déménager certaines des rencontres de Douala.



Le stade de Japoma doit encore accueillir un 8e de finale le 26 janvier et deux quarts de finale, les 29 et 30 janvier, dont potentiellement celui du Cameroun, si les "Lions indomptables" se qualifient.