La décarbonation n’est plus un choix mais un positionnement stratégique pour le Maroc, ont relevé les participants à la première conférence Agri Carbon Days, tenue récemment à Rabat.



"La décarbonation n’est plus un choix mais un positionnement stratégique pour notre pays, nos entreprises, nos générations futures et le climat", ont-ils souligné lors de cette conférence tenue sous le thème "Agri Carbon Days pour réduire l’empreinte carbone de l’agro-industrie".



Les participants à cet événement, organisé par l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), ont mis l'accent sur le rôle de l’agro-industrie en tant que pilier de l’économie marocaine et l’un des principaux secteurs qui contribuent fortement à la balance commerciale, au PIB et à l’emploi.



Ils ont, à cette occasion, recommandé des "actions vertes qui intègrent les enjeux du changement climatique à même de garantir une meilleure perception et conception de l’agro-industrie viable, pérenne et saine pour l'environnement", rapporte un communiqué des organisateurs.



Les experts nationaux et internationaux prenant part à cette conférence ont appuyé l’approche collaborative de l’UM6P et de l’OIT sur cette thématique, qui "adopte une mobilisation écosystémique à travers des actions visant et interpellant l’ensemble des acteurs du secteur pour favoriser la transition vers une agro-industrie décarbonée", selon la même source.



Cet événement d'envergure internationale a été marqué par des présentations d'entreprises marocaines ayant choisi de mesurer leurs empreintes carbone et de s’inscrire dans une démarche de décarbonation. Des exemples de décarbonation de l’agro-industrie au Maroc figuraient également au centre de cette rencontre, outre l’innovation au service de la décarbonation, d'après les organisateurs.



La conférence a été aussi l’occasion de lancer le Farming Innovation Program, édition carbone farming, un programme d’accélération de l’innovation, conçu par la Business unit de l'Université AgriEdge et porté par l’AgriTech Center of Excellence, qui offre support et accompagnement aux jeunes porteurs d’idées. L’édition carbone farming vise à accélérer les idées novatrices dans les domaines de la décarbonation de l’agro-industrie et la séquestration de carbone via l’agriculture.



L'événement a connu aussi l’annonce d’un partenariat entre l’UM6P, à travers sa Business Unit AgriEdge, et les domaines agricoles pour la décarbonation et la séquestration du carbone, précise le communiqué. En vertu de ce partenariat, les deux partenaires partageront leurs expertises pour développer des outils digitaux censés favoriser la décarbonation et la séquestration du carbone.



Les intervenants à cette rencontre scientifique, qui s'est déroulée en mode hybride, ont discuté de quatre thématiques, à savoir l’introduction aux thématiques de décarbonation à travers la séquestration du carbone par l’agriculture, l'économie de carbone, la limitation des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture et la séquestration du carbone via l’agriculture.