La crise mondiale de la faim est là

Les prix alimentaires mondiaux montent en flèche. L'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture - qui couvre un panier de produits alimentaires de base (céréales, viande, produits laitiers, huiles végétales et sucre) - a atteint un niveau record de 159,7 en mars, contre 141,1 le mois précédent.



Bien qu'il ait légèrement baissé en avril, à 158,5, les développements en cours - notamment la guerre de la Russie en Ukraine - devraient continuer à pousser les prix vers de nouveaux sommets, avec des implications dévastatrices pour la faim dans le monde.



La pandémie de COVID-19 a révélé la fragilité et le dysfonctionnement des systèmes alimentaires mondiaux, avec des restrictions de mouvement et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui font grimper les prix, nuisent aux moyens de subsistance ruraux et exacerbent l'insécurité alimentaire, en particulier pour les pauvres. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine aggrave ces défis, car les deux parties sont de grands exportateurs de nourriture, de carburant et d'engrais.



De plus, le changement climatique représente une menace encore plus grande pour la sécurité alimentaire mondiale. Déjà, des conditions météorologiques extrêmes telles que des vagues de chaleur, des inondations et des sécheresses prolongées ont provoqué des chocs sur la production agricole et la disponibilité alimentaire. Avec la hausse des températures, ces chocs deviendront de plus en plus fréquents et puissants. Si le réchauffement climatique dépasse le seuil de 1,5° Celsius (par rapport à la température préindustrielle de la Terre), ils risquent de devenir catastrophiques.



Comme le montre le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat , éviter le seuil nécessitera une action immédiate et drastique. Mais l'atténuation n'est qu'une partie du défi. Des investissements à grande échelle dans l'adaptation seront également nécessaires pour protéger les communautés vulnérables du réchauffement déjà enclenché.



Même dans le scénario d'atténuation le plus optimiste, le réchauffement climatique devrait atteindre le seuil de 1,5°C dans une décennie, avant de reculer. Cela entraînera des changements dans les zones climatiques, une élévation du niveau de la mer et des perturbations du cycle de l'eau qui augmenteront la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Au-delà de l'augmentation des risques économiques et sanitaires, les perturbations de l'approvisionnement en nourriture et en eau qui en résultent sont susceptibles de provoquer des bouleversements sociaux et politiques, alimentant un cercle vicieux de pauvreté, de faim, d'instabilité et même de conflit, accompagné d'une forte augmentation des migrations.



Un système alimentaire plus résilient, durable et équitable doit être un pilier de tout programme d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Mais les obstacles à la construction d'un tel système ne doivent pas être sous-estimés, en particulier pour les pays et les régions où les sols sont pauvres, les terres ont peu de valeur agricole, les autres ressources naturelles, telles que l'eau, sont limitées ou dégradées et les conditions socio-économiques sont difficiles.



Compte tenu de la faible productivité de leurs terres agricoles, ces environnements marginaux sont incapables de soutenir la production durable de nourriture suffisante pour répondre aux besoins nutritionnels des populations locales. En fait, alors que les environnements marginaux abritent moins de 25 % de la population mondiale – environ 1,7 milliard de personnes – ils représentent 70 % des pauvres du monde et la plupart des malnutris.



La pauvreté et la faim peuvent conduire les agriculteurs à surexploiter des ressources environnementales fragiles afin d'assurer leur survie à court terme, même au prix d'un épuisement à long terme de leurs terres et d'un appauvrissement de leurs ménages et de leurs communautés. Ceux qui vivent dans des régions éloignées avec une infrastructure minimale, peu d'opportunités économiques alternatives et un accès limité au marché sont particulièrement susceptibles de faire de tels choix.



Compte tenu de cela, les pays disposant de terres marginales importantes dépendent des importations alimentaires - dans certains cas pour plus de 80% de leurs besoins. Mais les perturbations liées à la pandémie et à la guerre, ainsi que les hausses de prix qu'elles ont alimentées, ont montré à quel point ces pays sont vulnérables.



Selon le rapport de la FAO sur la situation de l'alimentation et de l'agriculture 2021, 161 millions de personnes supplémentaires ont été touchées par la faim en 2020, par rapport à 2019. Et le Programme alimentaire mondial avertit maintenant que la combinaison des conflits, du COVID, de la crise climatique et de la montée a poussé 44 millions de personnes dans 38 pays au bord de la famine.



Alors que les pays luttent pour obtenir suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins nutritionnels de leurs populations, nombre d'entre eux réévaluent désormais leurs dépendances alimentaires et cherchent à développer la production locale. Mais à moins que la durabilité ne soit prise en compte, les efforts visant à accroître la résilience à court terme en raccourcissant les chaînes d'approvisionnement pourraient saper la résilience à moyen et long terme en épuisant davantage les ressources agricoles telles que le sol et l'eau.



La durabilité n'est pas bon marché. Une production efficace dans un contexte de contraintes biophysiques et climatiques nécessite des investissements dans des technologies coûteuses. Mais des structures de gouvernance médiocres, des perspectives de croissance limitées et des dettes élevées posent des problèmes majeurs à de nombreux pays. La pandémie a mis à rude épreuve les budgets publics et des crises de la dette menacent de nombreux gouvernements, alors que les emprunts contractés pour faire face à la pandémie arrivent à échéance.

On ne peut pas s'attendre à ce que les pays pauvres et vulnérables relèvent la myriade de défis interconnectés auxquels ils sont confrontés, de la pollution et de la perte de biodiversité à la faim et à la pauvreté, sans aide. Pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à long terme, nous devons regarder au-delà des solutions au niveau national vers des solutions régionales et internationales qui tiennent compte des besoins des communautés vivant dans des environnements marginaux. Sinon, il ne sera pas possible d'échapper aux cycles déstabilisants de la faim, de la migration et de la violence.



Par Seta Tutundjian

Fondatrice et PDG de Thriving Solutions