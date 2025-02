La coopération touristique au centre d’un entretien maroco-panaméen

La coopération touristique a été, récemment, au centre d’une séance de travail virtuelle entre la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et l’administrateur général de l'Autorité du tourisme du Panama, Gloria De Léon.



Lors de cette séance de travail, tenue en présence de l’ambassadrice du Maroc au Panama, Bouchra Kadiri Boudchich, les deux parties se sont félicitées du nouvel élan donné aux relations bilatérales entre les deux pays, suite à la décision du Panama, le 21 novembre 2024, de suspendre toute reconnaissance de la pseudo "rasd", indique un communiqué du ministère.



A cette occasion, les deux responsables ont souligné que cette dynamique constitue une occasion idéale pour donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale entre le Maroc et le Panama, notamment en matière de tourisme, fait savoir le communiqué, notant que pour concrétiser cette ambition, plusieurs initiatives ont été proposées.

Ainsi, Mme Ammor a souligné l'importance de finaliser le Mémorandum d'entente sur la coopération touristique, pour établir un cadre pour les futures collaborations.



Invitant Mme De Léon à organiser un road show au Maroc au profit des agences de voyages panaméennes, Mme Ammor a affirmé que l'Office national marocain du tourisme (ONMT) est disposé à participer à la 14ème édition de l'Expo Turismo Internacional Fair, qui se tiendra au Panama du 25 au 27 mars 2025.