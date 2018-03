La coopération USAID- Maroc au centre des entretiens entre Habib El Malki et Dana Mansuri

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, jeudi au siège du Parlement à Rabat, Dana Mansuri, directrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) au Maroc.

Les deux parties ont évoqué au cours de leurs entretiens les relations de coopération entre la Chambre des représentants et l’USAID qui ont débuté en 2004 après la signature d’une convention, englobant la période 2004-2009, en vue de renforcer les moyens institutionnels de la Chambre des représentants.

La directrice de l’USAID au Maroc s’est félicitée du bilan du programme de coopération lors de la précédente période. Elle a fait part de sa volonté de poursuivre cette collaboration avec la Chambre des représentants dans les domaines qui entrent dans le cadre des prérogatives de l’institution législative, notamment après l’adoption de la Constitution de 2011 et au vu de la place centrale de la Chambre des représentants dans le système institutionnel au Maroc.

Pour sa part, Habib El Malki n’a pas manqué de louer les réalisations accomplies dans le cadre du précédent programme de coopération de l’USAID et a souligné que la Chambre des représentants qui accompagne le développement que connaît le Maroc reste ouverte sur toutes les expériences internationales réussies au niveau parlementaire.

Il a saisi cette occasion pour présenter les derniers développements enregistrés au niveau du règlement intérieur de la Chambre des représentants approuvé à la fin de l‘année dernière. Il a également mis l’accent sur l’importance de renforcer les capacités de l’Institution législative dans l’exercice de ses prérogatives, de consolider sa relation avec les citoyens et de s’ouvrir sur la société civile, entre autres domaines qui peuvent constituer le fondement de la coopération bilatérale dans l’avenir.

Il y a lieu de souligner que l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, présente à travers de nombreuses sections dans le monde, est une agence indépendante créée en 1961. Elle a pour mission de renforcer les valeurs démocratiques de par le monde, et de promouvoir le développement économique.