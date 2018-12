La consécration des locaux

En organisant au Maroc les péripéties du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), la mission était des plus claires pour la sélection marocaine des joueurs locaux qui y était engagée : la consécration.

Et l’équipe de Jamal Sellami a accompli pleinement sa mission, en s’adjugeant en fin de compte le titre africain qui a comblé de bonheur l’ensemble du public marocain.

L’on a pu admirer une sélection se donnant à fond, voulant à tout prix aller jusqu’au bout, avec des joueurs décidés à gagner un sacre africain à la maison. Des joueurs qui ont brillé de mille feux avec des mentions spéciales pour Zakaria Hadraf et Ayoub El Kaabi, buteur de l’édition avec 9 réalisations.