La conquête géopolitique de l'économie

De l'affaire Huawei au naissain d'AUKUS et au-delà, une nouvelle réalité secoue l'économie mondiale : la reprise, habituellement hostile, de l'économie internationale par la géopolitique. Ce processus ne fait probablement que commencer et le défi consiste maintenant à apprendre à vivre avec.



Bien sûr, l'économie et la géopolitique n'ont jamais été des domaines complètement séparés. L'ordre économique libéral de l'après-guerre a été conçu par des économistes, mais sur la base d'un plan directeur conçu par des stratèges de politique étrangère. Les décideurs américains d'après-guerre savaient ce qu'ils voulaient : ce qu'un rapport du Conseil de sécurité nationale de 1950 appelait un « environnement mondial dans lequel le système américain peut survivre et prospérer ». De leur point de vue, la prospérité du monde libre était le conduit (en fin de compte réussi) pour contenir et peut-être vaincre le communisme soviétique, et l'ordre libéral était le conduit vers cette prospérité.



Mais si l'objectif ultime était géopolitique, les relations économiques internationales ont été façonnées pendant 70 ans par leurs propres règles. A l'occasion, des décisions concrètes ont été faussées par la géopolitique : pour les Etats-Unis, fournir une aide financière du Fonds monétaire international au Mexique n'a jamais été équivalente à la fournir à l'Indonésie. Cependant, les principes régissant la politique commerciale ou de change étaient strictement économiques.



La fin de la guerre froide a mis temporairement les économistes en tête. Pendant trois décennies plus tard, les ministres des Finances et les banquiers centraux pensaient qu'ils dirigeaient le monde. Comme Jake Sullivan (aujourd'hui conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden) et Jennifer Harris l'ont souligné en 2020, la gestion de la mondialisation avait été confiée à « une petite communauté d'experts ». Encore une fois, il y avait un objectif géopolitique sous-jacent : de la même manière que l'ouverture économique avait contribuée à l'effondrement de l'Union soviétique, elle devait entraîner la convergence de la Chine vers le modèle occidental. Mais pour le reste, les interférences sont restées limitées.



La montée de la Chine et sa rivalité croissante avec les Etats-Unis ont mis fin à cette ère. Avec l'échec de la convergence par l'intégration économique, la géopolitique revient sur le devant de la scène. L'accent mis par Biden sur le défi chinois et sa décision de ne pas démanteler les restrictions commerciales mises en place par son prédécesseur, Donald Trump, confirment que les Etats-Unis sont entrés dans une nouvelle ère dans laquelle la politique étrangère a pris le pas sur l'économie.



En Chine, un tel rachat n'était pas nécessaire. Bien que les dirigeants du pays fassent régulièrement honneur au multilatéralisme, tant sa tradition historique que sa philosophie de gouvernance mettent l'accent sur le contrôle politique des relations économiques nationales et surtout étrangères. L'initiative transnationale Belt and Road incarne ce modèle : comme Anna Gelpern de l'Université de Georgetown et ses co-auteurs l'ont récemment documenté, les contrats de prêt chinois pour financer des projets d'infrastructure dans les pays en développement sont opaques, impliquent une conditionnalité politique et excluent explicitement la restructuration de la dette par le biais de procédures multilatérales.



Même en Europe, où la croyance en la primauté de l'économie était la plus ancrée, les choses ont commencé à changer. « Le cœur battant du projet mondialiste est à Bruxelles », déclarait avec mépris l'agitateur populiste américain Steve Bannon en 2018. C'était d'ailleurs vrai : la primauté des règles communes sur la discrétion de l'Etat fait partie de l'ADN de l'Europe. Mais l'Union européenne, elle aussi, s'éveille maintenant à la nouvelle réalité. Déjà en 2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parlait de diriger une « commission géopolitique ».



La question est de savoir ce qu'implique réellement ce recentrage géopolitique. La plupart des experts en politique étrangère envisagent les relations internationales comme un jeu de pouvoir. Leurs modèles implicites supposent souvent que le gain d'un pays est la perte d'un autre. Les économistes, d'autre part, sont plus intéressés à promouvoir les gains que les transactions transfrontalières ou l'action conjointe rapportent à toutes les parties. Leur concept de référence des relations économiques internationales envisage des acteurs indépendants entrant volontairement dans des accords mutuellement avantageux.



Dans un article de 2019, Sullivan et Kurt Campbell (qui dirigent désormais la politique asiatique au Conseil de sécurité nationale de Biden) ont présenté un plan de « concurrence sans catastrophe » entre les Etats-Unis et la Chine. Leur schéma combinait une réciprocité commerciale globale avec la Chine, la formation d'un club de démocraties de marché profondément intégrées (dont l'accès serait conditionné à l'alignement économique) et un séquençage politique dans lequel la concurrence avec la Chine serait l'option par défaut, avec une coopération conditionnée au bon comportement de la Chine. Ils ont également rejeté tout lien entre les concessions américaines et la coopération dans la gestion des biens communs mondiaux tels que le climat.



Ce serait une stratégie claire, mais l'administration Biden n'a pas encore indiqué si elle avait l'intention de la poursuivre. Les difficultés économiques de la classe moyenne américaine et la réticence intérieure persistante qui en résulte à ouvrir le commerce contredisent les objectifs géopolitiques et rendent les intentions américaines difficiles à lire. Les types de politique étrangère ont peut-être prévalu sur les économistes, mais la politique intérieure règne en maître et la lucidité n'est pas ce qui guide l'action.



La Chine, quant à elle, a catégoriquement refusé d'exclure la coopération climatique de la discussion plus large entre les Etats-Unis et la Chine, et a récemment pris les Etats-Unis à contre-pied en demandant à rejoindre l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique, un pacte commercial régional que le président Barack Obama avait conçu pour isoler la Chine mais que Trump a choisi de quitter. Au lieu d'être isolée, la Chine essaie de déjouer les Etats-Unis.



Paradoxalement, l'Europe se rapproche de la définition de sa position. Il croit toujours aux règles mondiales et donne la priorité à persuader les partenaires de les négocier et de les faire respecter, mais il est prêt à agir seul. « L'autonomie stratégique ouverte » – son nouveau mot à la mode – semblait être un oxymore. Mais l'UE semble maintenant savoir ce que cela signifie : selon les mots de Sabine Weyand, haut responsable du commerce de l'UE, « travaillez avec les autres partout où nous le pouvons et travaillez de manière autonome partout où nous le devons ». Dans un monde plus géopolitique, cela pourrait bien devenir le credo de l'Europe.



Par Jean Pisani-Ferry

Senior fellow au think tank Bruegel basé à Bruxelles et senior non-resident fellow au Peterson Institute for International Economics