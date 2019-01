La connexion du Polisario avec les organisations transfrontalières va crescendo

De nombreux organismes internationaux n’ont cessé de mettre en garde contre la connexion entre le Polisario et les organisations internationales de trafic et du crime transfrontaliers. L'affaire "Air cocaïne" impliquant un réseau de trafic international de drogue, démantelé le 15 décembre dernier à Boujdour, vient, entre autres, confirmer leurs craintes. En effet, Mhamed Fallach, premier suspect, activement recherché par le BCIJ depuis la mise en échec du plan transnational destiné à établir, dans les environs de Dakhla, une plateforme aérienne de stockage et convoyage de cargaisons de cocaïne en provenance d'Amérique latine, vient, selon des sources concordantes, de rallier les camps de Tindouf.

Rappelons que le BCIJ avait procédé à l'arrestation, samedi 15 décembre, à Boujdour, d'un ressortissant de nationalité colombienne, en possession de matériel destiné au trafic de cocaïne.

Cette arrestation a permis d'avorter un plan visant "l'installation dans les provinces sahariennes de pistes d'atterrissage pour avions transportant de la cocaïne en provenance d'Amérique latine", selon la même source.

Le ressortissant colombien avait été arrêté dans une ferme à Boujdour où un important lot de matériels servant à l'approvisionnement des avions et à la dissimulation de la cocaïne a été saisi.

Le matériel saisi comprenait notamment "100 litres de kérosène, trois grands réservoirs de carburant, deux moteurs (d'avions), cinq générateurs électriques, des produits servant à la fabrication de réservoirs, des fils électriques, 2.700 litres de carburant ainsi que divers matériels mécaniques".

Les premiers éléments de l'enquête, selon le BCIJ, ont démontré qu'un réseau de trafiquants s'apprêtait à aménager dans la région de Dakhla des pistes d'atterrissage d'avions transportant de la cocaïne en provenant d'Amérique latine.

17 personnes avaient été arrêtées, parmi lesquelles deux ressortissants espagnols et trois Colombiens.