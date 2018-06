La communication parlementaire passée en revue à la Chambre des représentants

Le Bureau de la Chambre des représentants a examiné plusieurs sujets portant principalement sur la communication parlementaire, la législation et les programmes de mise en œuvre du plan d'action de la Chambre.

Lors de sa réunion hebdomadaire tenue, jeudi, en présence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le bureau a abordé des questions portant sur la définition de l’ordre du jour de la séance hebdomadaire des questions orales de lundi prochain, et le rapport du procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de président du parquet général, concernant la mise en œuvre de la politique pénale, le fonctionnement du ministère public durant l’année 2017, la création d’un centre de recherches et d'études parlementaires, la mise en place d’un nouveau modèle de développement et les relations extérieures, indique un communiqué de la Chambre.

Concernant la communication parlementaire, le bureau a évoqué la question du renforcement des programmes de communication avec l’opinion publique, soulignant l'importance des efforts déployés par les différents médias dans le souci de rapporter les activités de la Chambre de manière professionnelle et crédible.

Afin de renforcer son rôle en matière d'information, le bureau affirme mettre tout en œuvre pour améliorer le niveau de communication avec les différents médias, instaurer une politique d'ouverture et fournir des informations officielles à tous ceux qui s'intéressent aux activités parlementaires.

En ce qui concerne le contrôle hebdomadaire du gouvernement, le bureau s’est félicité de l'importance des questions soulevées par les députés, notant que les sessions tenues sont régies par le principe de coopération entre les institutions législative et exécutive, la logique des questions des membres de la Chambre et les réponses apportées par le gouvernement.

Le bureau estime que «l'évaluation du contenu des questions soulevées et l'émission de jugements à ce sujet par une administration relevant du gouvernement, constituent un acte démesuré, soulignant dans ce sens la nécessité de remédier à ces pratiques, dans le cadre du dialogue et de la coopération entre la Chambre et le gouvernement».

Le bureau a, par ailleurs, fixé l’ordre du jour de la séance hebdomadaire des questions orales, à travers la programmation de sujets d’ordre socioéconomique.

S’agissant de la législation, le bureau a réitéré sa détermination à tenir la séance mensuelle consacrée aux propositions de loi, tout en passant en revue les différents mécanismes susceptibles d'améliorer le bilan de la Chambre des représentants, au niveau de l’initiative parlementaire, ainsi que les activités des commissions législatives et de contrôle.

Concernant le rapport du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du parquet général, le bureau a indiqué avoir décidé de tenir une journée d’étude à ce sujet, dont l’organisation est attribuée à une commission issue du bureau de la Chambre des représentants, et au président de la commission de justice, de législation et des droits de l'Homme, en coordination avec la commission concernée de la Chambre des conseillers.

Pour ce qui est de la mise en œuvre du plan d’action de la Chambre, de la structure administrative et du centre de recherches et études, mis en place conformément au règlement intérieur et au projet du nouveau modèle de développement, le bureau a désigné des commissions chargées de l’élaboration des documents nécessaires et du suivi des procédures en vigueur.