L' agence de presse russe «RIA FAN» a souligné que le conflit artificiel autour du Sahara marocain est «tranché», affirmant que la communauté internationale est favorable à la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara. L’auteur de l’article Vladimir Sharapov a affirmé que le Polisario «n’est pas en mesure d’entrer en confrontation avec les Forces Armées Royales marocaines», ajoutant que «la propagande du Polisario n’est autre qu’une tentative d’attirer l’attention». Il a ajouté que les fausses informations véhiculées par le Polisario sur la situation au Sahara marocain, y compris «la reprise de la guerre», «ne sont autres que des déclarations exagérées», soulignant que les séparatistes «sont incapables d’affronter les Formes Armées Royales marocaines» et «une confrontation ouverte se terminera par une défaite totale des séparatistes». Contrairement à ce que prétendent les séparatistes, «de nombreux pays ont ouvert des représentations diplomatiques dans la région du Sahara, et la France favorable à une solution juste, ne s’oppose pas à une autonomie au Sahara, une initiative présentée par le Maroc pour parvenir à un règlement du conflit», a-t-il ajouté, relevant que «seuls le Polisario, l’Algérie et l’Afrique du Sud ont manifesté leur mécontentement sur ce dossier».