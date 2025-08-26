La clé de l'intégration économique de l'Afrique

Sur le pouvoir invisible des histoires intérieures



Gwen Mwaba

En renforçant leur capacité à exporter, à importer et à investir en toute confiance, les pays africains peuvent libérer leur vaste potentiel et renforcer leur résilience dans un monde de plus en plus incertain. Les dirigeants du continent ont déjà pris des mesures pour atteindre ces objectifs. A la fin de 2023, le commerce intra-africain atteindra 192,2 milliards de dollars, contre 186,3 milliards de dollars l'année précédente, en partie grâce à l'augmentation du financement du commerce.



Ce chiffre devrait augmenter avec la poursuite de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est devenue opérationnelle en 2021. A ce jour, 49 pays ont ratifié l'accord de la Zleca, démontrant ainsi leur engagement à éliminer les barrières commerciales intracontinentales.



De nombreux économistes africains estiment que l'intégration continentale et l'autonomie stratégique dépendent de l'amélioration de l'accès au financement du commerce, du renforcement de son efficacité et de l'adoption de mesures innovantes. Ces changements aideraient également les pays africains à être compétitifs sur les marchés mondiaux en fournissant les liquidités et les outils d'atténuation des risques dont les entreprises ont besoin pour faire face aux fluctuations monétaires, à l'instabilité politique et à d'autres défis liés aux transactions transfrontalières.



La part actuelle de l'Afrique dans le commerce mondial est inférieure à 3% – dont la majeure partie est constituée d'échanges de marchandises – alors que son économie connaît l'une des croissances les plus rapides au monde, avec une croissance du PIB qui devrait atteindre 4 % en 2025. Il y a manifestement de la place pour élargir ses frontières commerciales.



Mais pour saisir de nouvelles opportunités commerciales, il faut s'attaquer à l'infrastructure bancaire limitée et aux coûts de transaction élevés de l'Afrique. Pour réduire les coûts, accroître la transparence et élargir l'accès aux PME mal desservies, le secteur du financement du commerce du continent doit adopter la banque mobile et les plateformes de paiement numérique.



La croissance du système panafricain de paiement et de règlement constitue une évolution prometteuse à cet égard. En trois ans, 17 banques centrales et plus de 150 banques commerciales ont rejoint la plateforme, qui a été développée par Afreximbank (où je travaille), l'Union africaine et le secrétariat de l'AfCFTA.



Le manque d'instruments financiers innovants, notamment le financement de la chaîne d'approvisionnement, l'assurance-crédit commercial et l'affacturage à l'exportation, maintient également de nombreuses entreprises africaines sur la touche, incapables d'atténuer les risques associés au commerce transfrontalier. Fournir ces outils aux PME leur permettrait de participer plus activement aux marchés régionaux et mondiaux, ce qui créerait des emplois et favoriserait la diversification.



La mise en place de solutions inclusives, technologiquement avancées et alignées sur les objectifs de développement durable des Nations unies, contribuerait à combler le déficit de financement du commerce en Afrique, qu'Afreximbank estime à environ 100 milliards de dollars. Surtout, cela pourrait déclencher un changement important dans l'économie du continent. L'Afrique importe actuellement du reste du monde toutes sortes de produits et de services qui pourraient tout aussi bien provenir des pays du continent. Si nous parvenons à accroître le financement du commerce pour ceux qui en ont besoin, les produits équivalents fabriqués en Afrique pourraient supplanter les importations étrangères, ce qui favoriserait la croissance économique et le développement durable du continent.



En outre, la mise en place d'écosystèmes financiers solides aidant les PME à pénétrer les marchés régionaux et mondiaux compléterait, voire stimulerait, les investissements dans les infrastructures telles que les ports, les routes et les réseaux numériques. Certes, les besoins d'investissement en infrastructures du continent sont énormes : entre



Pour ce faire, les gouvernements africains doivent développer des partenariats avec les acteurs du secteur privé et les institutions de financement du développement. Outre le partage d'expertise et la création d'environnements propices aux produits innovants de financement du commerce, ces parties prenantes pourraient collaborer pour réformer l'architecture financière mondiale. En créant des structures de financement mixte qui réduisent les risques des investissements privés, en élargissant l'accès au financement concessionnel et en formant une voix unifiée et pro-africaine dans la finance mondiale, les économies africaines et les institutions privées peuvent travailler ensemble pour créer un changement significatif et durable.



Le financement du commerce – le "moteur silencieux" du développement – a le potentiel d'accélérer l'intégration économique de l'Afrique. Mais pour cela, les dirigeants africains doivent reconnaître que des pratiques financières innovantes et inclusives sont vitales et rester attachés à ces pratiques même si d'autres défis se présentent.



