La cheffe de l'OMC salue l’exploit du Maroc en Coupe du monde

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a salué, lundi à Genève, l'exploit réalisé par l'équipe nationale marocaine de football, en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde Qatar-2022.



A l'ouverture des travaux du Conseil général de l'organisation, la responsable a salué la belle performance des Lions de l'Atlas et leur parcours impressionnant, lequel a bien représenté le continent africain et le monde arabe, et suscité l'admiration et l'appréciation du monde entier.



Les membres du Conseil général de l'OMC ont chaleureusement applaudi l'exploit historique de l'équipe nationale marocaine lors de la plus grande manifestation internationale de football.



Pour sa part, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a adressé ses remerciements à la directrice générale et aux membres du Conseil pour ce geste amical, soulignant que l'équipe nationale marocaine incarnait une large représentation des différentes régions du monde sur la carte mondiale du football.



Le diplomate a également profité de l'occasion pour remercier le pays hôte, le Qatar, pour l'organisation réussie d'une Coupe du monde de haut niveau, félicitant l'Argentine pour avoir remporté la coupe.